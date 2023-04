Las Cortes de Castilla y León exigieron ayer que el Plan Director del Corredor Atlántico incorpore las demandas de la comunidad así como los plazos e inversiones necesarias para las infraestructuras pendientes. La proposición no de ley del Grupo Popular recibió el apoyo también de Vox, UPL-Soria YA, Ciudadanos y Por Ávila, mientras los socialistas y Pablo Fernández de Unidas Podemos se abstuvieron.

La iniciativa aprobada por una amplía mayoría del pleno pide en sus cuatro puntos que se dé participación a la comunidad en la elaboración del Plan Director, previsto para octubre y que éste contemple, de forma detallada, las inversiones e infraestructuras, así como una memoria económica. También, se pide aprovechar la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea para evitar que Francia pueda «taponar» la conexión con la Península Ibérica.

El popular Ricardo Gavilanes aseguró que el Corredor Atlántico no es un proyecto «cualquiera», sino «importante» para equilibrar la «igualdad» entre territorios e impulsar las oportunidades. A su juicio no ha tenido ninguna «consecuencia positiva» el nombramiento del comisionado, a pesar de que los plazos «apremian» para terminar la red básica en 2030 y la global en 2040.

Gavilanes denunció la falta de conexión ferroviaria de los polígonos, que no se haya ejecutado la electrificación de la línea entre Salamanca y la frontera portuguesa, pero también el bloqueo del ramal de la Ruta de la Plata. También aludió al «lazo» del Manzanal o la terminal de Torneros-Grulleros, junto a otras infraestructuras. En definitiva, pidió que las obras no se conviertan en «cemento» sino que beneficien a los ciudadanos y las empresas. La socialista Laura Pelegrina aseguró que el PP intenta justificar con esta iniciativa la falta de «protagonismo» y «liderazgo» de la Junta y de su presidente al ver que el Gobierno desarrolla una infraestructura «vital». Además, los consideró unos «hipócritas» por ser incapaces de incluir las reivindicaciones de Burgos, pactadas en la ciudad, así como del resto de provincias. También, defendió que la Junta, junto con las entidades locales, universidades y empresas de Castilla y León, podrá trasladar sus prioridades para que se conviertan en proyectos del Plan Director. En nombre de Vox, Ignacio Sicilia pidió a los socialistas que dejen de «estudiar» ante los informes encargados sobre la reapertura de líneas férreas. «Están todo el día estudiando y no hacen nada», sentenció, al tiempo que aseguró que no se pueden «fiar» del Gobierno cuando asegura que financiará las infraestructuras complementarias. Además, pidió diálogo e indicó que sin infraestructuras «coherentes y «sensatas» no habrán empresas que se instalen en la Comunidad.

Pollán ordena eliminar la calificación de «pandilla de sinvergüenzas»

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ordenó ayer la retirada del Diario de Sesiones la calificación de «pandilla de sinvergüenzas» dirigida por el socialista Fernando Pablos a los escaños de PP y Vox tras rechazar los grupos de gobierno una moción en la que pedía cumplir con la financiación del Centro del Cáncer de Salamanca y convocar las ayudas a investigadores.El procurador del PSOE terminó así su intervención en la tribuna de oradores y el presidente de la Cámara le pidió que retirara esta expresión, algo a lo que se negó el parlamentario, momento en el que Pollán ordenó que no constara.El procurador socialista, ponente de una moción sobre el Centro del Cáncer de Salamanca, había pedido una votación por separado de dos de seis puntos, los relativos a convocar antes de 30 de abril las ayudas a investigadores, ya que las últimas datan de 2020.Como Mercedes Cófreces (PP) y Javier Teira (Vox) mantuvieron el «no», Fernando Pablos cerró el debate señalando que es «una vergüenza» y apostillando que ambos socios son «una pandilla de sinvergüenzas». En ese momento, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, le pidió que retirada el calificativo, al negarse el procurador, ordenó que no figure en el Diario de Sesiones de la Cámara. Poco después, en el debate de una Proposición No de Ley de Vox sobre ETA, Pablo Fernández (Unidas Podemos) manifestó que «parece que quieren que vuelva a atentar», momento en que pidió la palabra el portavoz de este grupo, Carlos Menéndez, para solicitar la retirada de tal manifestación.