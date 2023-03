"Tuya". Así se llama el Plan de Vivienda Joven que ha presentado este viernes en Valladolid el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El nuevo plan facilitará el acceso a la vivienda para los jóvenes menores de 36 años gracias a una inversión de más de 400 millones que beneficiará hasta 2026 a más de 40.000 personas en la comunidad autónoma.

El objetivo del plan es ayudar a los más jóvenes a emanciparse "construyendo su futuro proyecto de vida en Castilla y León", apuntan desde la Junta, un hecho que aspira a redundar en "la fijación de población, en especial, en el medio rural".

Cuatro bloques

El primer bloque de medidas está centrado en las ayudas a la compra de vivienda. Incluye, a su vez, dos importantes ejes de acción:

Facilitar el acceso a la hipoteca avalando el 17,5 % del préstamo para la compra de cualquier vivienda libre de hasta 240.000 euros . Mañueco ha puesto un ejemplo: en la compra de una casa de 240.000 euros, donde la entrada en efectivo sería de 48.000 euros, es decir, el 20%, gracias al nuevo aval de la Junta será de 6.000 euros, el 2,5%.

para la compra de cualquier vivienda libre de . Mañueco ha puesto un ejemplo: en la compra de una casa de 240.000 euros, donde la entrada en efectivo sería de 48.000 euros, es decir, el 20%, gracias al nuevo aval de la Junta será de 6.000 euros, el 2,5%. Reducir un 20% el precio de la compra de viviendas de promoción pública de la Junta en los pequeños municipios. El efecto de esta medida se estima que llegará a más de 500 viviendas que rondan los 100 m2 y que, costando 100.000 euros, supondrán un precio de compra de 80.000 y sin entrada.

El segundo gran bloque está destinado a las ayudas para el pago del alquiler. Contiene novedades como incrementar el importe de las ayudas, que subirá del 50 % actual hasta el 60% y llegará a el 75 % si se residiese en un pequeño municipio o si se produjese una situación de vulnerabilidad sobrevenida con brusca reducción de ingresos. Cabrá la posibilidad de que el alquiler sea de una habitación y no sólo de la vivienda completa. Las condiciones fijadas al respecto son que la renta no supere 500 euros al mes en vivienda o 200 euros al mes en habitación, que sea la residencia habitual y que no se disponga de vivienda en propiedad.

El tercer gran bloque de medidas está centrado en incrementar el parque público con 2.300 nuevas viviendas, tanto para la venta como para el alquiler.

El cuarto gran bloque son los beneficios fiscales por adquisición, rehabilitación y alquiler de vivienda habitual en el medio rural. Estos beneficios suponen la práctica eliminación del impuesto de transmisiones, así como distintas deducciones en el IRPF y tipos reducidos en el impuesto de actos jurídicos documentados en varios supuestos.