El Programa Operativo del Fondo Social Europeo+ de Castilla y León para el periodo 2021-2027 contempla una inversión de 282,36 millones de euros, de los que 113 millones –el 40 por ciento– son aportados por la Administración autonómica y 169,4 millones –el 60 por ciento– por la Unión Europea. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presentó ayer en un acto con representantes de entidades sociales de inclusión social y discapacidad, con agentes económicos y sociales, universidades y entidades locales, entre otros, el programa del Fondo Social Europeo+ de Castilla y León hasta 2027, que fue aprobado por la Comisión Europea el pasado 2 de diciembre.

Fernández Carriedo explicó que Castilla y León es un territorio en transición, por lo que le corresponde una aportación europea del 60 por ciento, frente al 85 por ciento previsto para aquellas zonas menos desarrolladas. En el mismo grupo de la comunidad se encuentran también autonomías como Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria, Asturias y La Rioja, entre otras, ya que su Producto Interior Bruto per cápita se sitúa entre el 75 y el 100 por 100 de la media de la UE. La programación acordada en lo establecido en el reglamento del FSE+ por la Comisión Europea y los Estados Miembros tienen que cumplir, al menos, con la siguiente concentración temática: un 25 por ciento destinado a inclusión social; un 12,5 por ciento para empleo juvenil; el cinco por ciento para luchar contra la pobreza infantil; al menos el tres por ciento de privación material, y al menos un 0,25 por ciento de capacitación de interlocutores y agentes sociales.

El programa FSE+ de Castilla y León se concentra en torno a cinco prioridades. La primera prioridad es el empleo, adaptabilidad, emprendimiento y economía social. La segunda línea es la inclusión social y la lucha contra la pobreza. La tercera prioridad se dirige a la educación y la formación. La cuarta prioridad se centra en el empleo juvenil y la quinta prioridad se dirige a la garantía infantil, para lo que incluye una asignación cercana a los 15,5 millones euros.

