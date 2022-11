El secretario general del PSOE en Castilla y León y portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Luis Tudanca, denunció ayer que las cuentas elaboradas por la Junta “son de mentira, de cartón piedra” porque la “medida estrella” que se puso sobre la mesa durante su presentación por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su vicepresidente, Juan García-Gallardo, la rebaja del IRPF a 31.000 familias numerosas, “no existe” en el documento. Luis Tudanca trasladó que “esto es para que dimita el consejero que ha tramitado el presupuestos (en alusión al responsable de Economía y Hacienda del Gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo), porque no puede anunciar una medida novedosa y que sea falsa”.

Tudanca insistió en que el principal anuncio durante la presentación de las grandes cifras de la comunidad para 2023, que “copó todas las portadas” de los medios de comunicación, “no existe, es falso como lo es todo el Gobierno” y repitió una y otra vez que “no puede ser que presenten una medida con los prepuestos que no existe”. Tudanca indicó que desconoce si lo incorporarán durante la tramitación de las cuentas, pero constató que “no es serio” que vendan una medida que no está contemplada en su proyecto. “Si la ministra de Hacienda hubiese presentado con los presupuestos generales del Estado una medida que no se encontrara, imagínense lo que dirían las instituciones y la oposición”, ilustró.

Luis Tudanca sentenció que “no es serio”, para asegurar que esa medida “es una concesión” de última hora a Vox, “es evidente”, pero es “más grave que es una improvisación en un momento sensible”. Al respecto, puso de relieve que actuaciones como esta provocan que Castilla y León “sufra mucho más las consecuencias de la crisis energética”, es la autonomía que “menos crece y la que sufre más inflación”, porque “es un Gobierno de derecha y extrema derecha, un muy mal gobierno que improvisa”.

Jóvenes de Castilla y León: “No luchan contra la despoblación”

La asociación Jóvenes de Castilla y León ha manifestado que los presupuestos de la Junta para 2023 son insuficientes para hacer frente a la despoblación y han reclamado planes específicos para mejorar la empleabilidad juvenil e inversiones concretas para las zonas en peor situación en Zamora o Soria. “Reclamamos altitud de miras y unidad para trabajar en beneficio de todas las provincias y hacer frente al reto de frenar la sangría demográfica de la comunidad más despoblada de España”, han afirmado los jóvenes de esta asociación en una nota de prensa. Jóvenes de Castilla y León lamenta que los presupuestos presentados por la Junta de Castilla y León sean insuficientes para generar oportunidades que frenen la fuerte despoblación, no contemplen inversiones preferentes en aquellas zonas en peor situación y hayan servido para generar desencuentros entre provincias.