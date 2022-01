Los presidentes autonómicos de Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijoo, Juan Manuel Moreno Bonilla y Fernando López Miras, respectivamente, apoyaron hoy a Alfonso Fernández Mañueco para que “dé estabilidad a Castilla y León” en la “oportunidad” que se presenta el próximo 13 de febrero. Así se desprendió de sus intervenciones en la mesa ‘Los Gobiernos del PP. Pensando en las personas’, desarrollada en el marco del XIV Congreso del PPCyL que se celebra este fin de semana en León.

Toda la información sobre las elecciones en Castilla y León del 13F.

Una mesa moderada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien en su presentación se refirió a la Comunidad como “la punta de lanza de la gestión del PP” debido a que “apuesta por la creación de empleo, cree en la empresa, en los autónomos y en facilitarle la vida a las personas”.

Aupada por el público asistente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se autodefinió como “mitad castellano y leonesa”, resaltó que “España mira a Castilla y León” y “necesita que el próximo 13 de febrero demuestre que el proyecto de Pedro Sánchez está acabado, y que lo que ocurrió el 4 de mayo en Madrid no fue una anécdota”, sino que “es un cambio imparable de ciudadanos libres que se resisten a que cambien España por la puerta de atrás”.

Un cambio que parte de una izquierda que, según lamentó la madrileña, “quiere arrebatar el sentimiento de todo lo conseguido y reinventar un país negándole a las nuevas generaciones la verdad”. Para Ayuso, Sánchez “pone en peligro todo lo que somos y va en dirección opuesta a todo lo que hemos sido los españoles”.

La presidenta lo tiene claro. “Quieren desmembrar España, atentar contra la unidad de acción, imponer por la puerta de atrás una república y tiranizar y dinamitar España”. Por esta razón, las elecciones de Castilla León son “tan importantes”, porque “no se trata de reivindicar un Gobierno autonómico en libertad, para poder poner en marcha grandes proyectos sin las trabas que ha tenido hasta ahora, sino que va más allá”.

Unión del centro derecha

En unión con las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, consideró que “España necesita un partido al que le guste España” y abogó por “volver a unir el centro derecha para ganar las elecciones”, de manera que “mientras alguno no quieren que esto ocurra”, pidió a los ciudadanos que “esta unión se haga en las urnas”.

Presentado por Mañueco como “patrimonio de Galicia, pero también del Partido Popular”, Feijoo se mostró convencido de que “el PP de Castilla y León es uno de los grandes partidos de España”, lo que hace que “exista una política alternativa a la falta de política en el país”.

El gallego recordó que el partido nació “para unir España y hacer que los españoles vivan mejor, tengan más libertades y derechos y que la gente viva más unida y de forma más cordial”, por lo que insistió en la relevancia del PP “ante la profunda crisis política” existente debido a “un Gobierno que planea que no hay una democracia plena”, que “se avergüenza del pacto entre los españoles de la transición, de los ex presidentes”, en el que “hay cinco ministros que el presidente no puede cesar si quiere seguir siéndolo” y al que “no le gusta España, lo que es ni lo que representa”.

Importancia del 13F

Por todo lo expuesto por sus predecesores en el turno de palabra, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, hizo hincapié en que las elecciones del próximo 13 de febrero “son muy importantes para ciudadanos, que se juegan su presente y su futuro”.

Moreno Bonilla hizo un llamamiento a todos aquellos ciudadanos “a los que no les gustan las políticas de Sánchez, ni los pactos con independentistas y herederos de ETA”, para recordarles que que “les importa lo que va a pasar el 13F”, el día en el que “se vota al único presidente posible, Mañueco”, al mismo tiempo que “también se vota en contra de las políticas de Pedro Sánchez en España”, porque “necesita que Pablo Casado llegue a La Moncloa para terminar con la fatídica etapa de Sánchez”.

“Confío plenamente en Mañueco, le avala una impecable trayectoria política y personal y el amor que tiene a su tierra. Siempre ha antepuesto los intereses de los vecinos por encima de los suyos particulares, por eso no hay opción posible; Castilla y León lo necesita y desde Andalucía vamos a colaborar a ello”, apuntó el presidente ‘popular’.

Moción de censura

Finalmente, el presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, recordó la moción de censura presentada la pasada primavera en su comunidd y que “se estaba repitió, a modo de calco, en Castilla y León”.

Una moción e censura que “tras semanas en las que Ciudadanos estaba encantando con el Gobierno, pasó a hacer cosas que no encajaban y, finalmente, reunirse con el PSOE, con nocturnidad y alevosía, en un despacho para presentar una moción de censura”. Una situación que “era exactamente lo mismo que se estaba preparando en Castilla y León”.

“Parecía que todo iba a bien y estaban pactando una moción de censura en las cloacas de Moncloa. Mañueco salvó a Castilla y León de una moción de censura de la izquierda y demostró que no se puede torcer en los despachos la voluntad de los ciudadanos”, apuntó.

Fue por esta razón por la que López Miras reivindicó que “si se quiere un gobierno fiable y que lo ciudadanos no dependan de nadie, solo se puede votar al Partido Popular”, mientras que “cualquier aritmética parlamentaria supone menos estabilidad y menos confianza”.

Isabel Blanco, Políticas Sectoriales y Económicas

El presidente del PPCyL y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, dio a conocer esta tarde los nombres de la nueva ejecutiva para contar con un partido “más fuerte y cohesionado” y ganar las elecciones el 13F, en la que se mantiene como secretario general, Francisco Vázquez, y su núcleo de confianza.

En ocho vicesecretarías, dos más que ahora, el director de la campaña electoral, Raúl de la Hoz, sigue en Comunicación; la presidenta de la organización del congreso, Isabel Blanco, asume Políticas Sectoriales y Económicas; Hector Palencia pasa a Organización y Política Municipal; Javier Lacalle a Acción Parlamentaria y Electoral y María José de la Fuente a Asuntos Sociales.

En la Vicesecretaria de Estudios y Programas entra Irene Muñoz, mientras que se crean las de Desarrollo Rural y Despoblación, que asume la expresidenta del PP de Soria Yolanda de Gregorio y la de Medio Ambiente y Transición Justa que recae en Ester Muñoz, actual delegada de la Junta en León.