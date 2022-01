El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, emplazó este sábado al Partido Popular y al PSOE a “firmar un compromiso de que no van a dejar entrar al populismo extremista en el Gobierno de Castilla y León”. “Haremos lo posible para PP y PSOE no queden en manos del extremismo y el frentismo”, afirmó, al tiempo que expresó su intención de hacer de Cebreros, localidad abulense a la que se desplazó este sábado y cuna de Adolfo Suárez, “el lugar donde se negocie el futuro de Castilla y León”. “Estamos dispuestos a ello antes y después de las elecciones”, aseguró.

“Es una campaña distinta, motivada por los intereses del presidente Fernández Mañueco, porque la Comunidad iba bien y así lo reflejaban las encuestas, pero nos vemos en esta situación quizás por los intereses del señor que este viernes estuvo en La Navas del Marqués (Ávila) -en referencia a Pablo Casado- y ésta no es ni la campaña de Casado, ni la campaña del ‘sanchismo’, ni exclusivamente de la ganadería”, afirmó Igea, para quien también esta convocatoria electoral autonómica es diferente porque “puede darse el triste caso de que el populismo extremista entre el Gobierno”.

“Hoy coincide la presencia de los dos extremos en Valladolid -Vox y Unidas Podemos- y pido a PP y PSOE que firmen el ‘Pacto de Cebreros’ contra el populismo en el Gobierno de Castilla y León. Ciudadanos se compromete a que no entren y tanto el PP como el PSOE deben firmarlo con sus electores, porque esta Comunidad ha sido siempre centrada”, remarcó.

“Fernández Mañueco debe decir si va a permitir la entrada en el Gobierno regional de extremismo y la homofobia, y el PSOE, si va a elegir como socio al partido del ministro Garzón, que reniega de la España del 78”, señaló el candidato autonómico de Ciudadanos, quien se reafirmó en su creencia en “una España reformada y regeneradora y en una Comunidad abierta”. Por eso reiteró su petición a PP y PSOE de que “renieguen de las trincheras, de lo peor de España”. “Hoy en Valladolid están los que confunden memoria con rencor”, añadió.

Francisco Igea estuvo acompañado en Cebreros, además de por la cabeza de lista de Cs por la provincia de Ávila a las autonómicas, Celia Sierra, por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que según dijo, “simboliza la capacidad de acuerdo y de diálogo, y eso es lo que los españoles esperan de nosotros, no poner nuestro interés por encima de los suyos”.

Begoña Villacís, por su parte, subrayó la “veneración” que su familia siente por la figura de Adolfo Suárez, “guía de una España que empezó a prosperar y a unificarse gracias a la Constitución y de una joven democracia”, y afirmó en ese sentido que “hay un partido que representa aquel intento, Ciudadanos”.

También incidió la vicealcaldesa de Madrid en la existencia en España de “dos amenazas, la que aquellos que reconocen a aquella España de la Transición como ‘el candado del 78’ y los que la cuestionan desde el otro extremo y no acudieron a los actos del día de la Constitución”. “España no se puede quedar en manos de los extremos y debemos trabajar en cuerpo y alma por los intereses de los ciudadanos”, destacó Villacís, quien recordó que en Madrid, “Vox solo tiene frases lapidarias, pero luego se dedicaron solo a boicotear los presupuestos, sin presentar ni una sola enmienda, y en Castilla y León hacen los mismo, y también en Andalucía, porque su política no es de acuerdos”.

En ese sentido, al igual que Igea, aseveró que “Ciudadanos hará lo posible para que el PP y el PSOE no queden en manos de los extremos y el frentismo, pues “lo peor que puede pasar es que se queden en las trincheras”.

“Estas elecciones autonómicas se han convocado con mentiras y hay que ser conscientes de lo que votamos, pues no podemos validar los extremos y el frentismo”, señaló Villacís, para quien “solo Igea representa la integridad, la verdad, los acuerdos y el consenso, es el más capacitado para ser presidente de Castilla y León”. “Esta tierra, que siempre ha sido de consenso y paz va a mostrar el camino, que es el que nos enseñó Adolfo Suárez”, concluyó.

Tras estas declaraciones realizadas en la Plaza Mayor de Cebreros, Igea y Villacís visitaron el Museo de Adolfo Suárez y la Transición de esta localidad abulense.