"Gracias Mañueco, ahora no molestes. Vamos a cambiar las políticas compradas a la izquierda. Hemos venido a dar voz a los castellano y leoneses, porque conocemos la realidad de una tierra recia y que no se arruga y rinde", afirmó el secretario general de VOX, Javier Ortega Smith.

Durante un acto electoral celebrado en la plaza de la Universidad de Valladolid, Ortega Smith dejó claro que "van a por todas para poder estrechar lazos y devolver la esperanza", dado que el cambio "está a la vuelta de la esquina". Todo ello de la mano de la "honradez, valentía e ilusión".

"Aunque digan que no son profesionales y no tienen experiencia, nuestros candidatos son gente que se ha ganado el pan con el sudor de su frente y que no han vivido del cuento", apuntó entre aplausos y vítores.