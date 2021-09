El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha expresado este jueves que "no está muy lejano" el día en que pueda eludirse el uso de mascarilla en interiores y, aunque ha remitido al Gobierno central para tomar esta decisión, ha opinado que "es prudente esperar un par de semanas" para observar si los contagios se estabilizan.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea ha remarcado que aunque la incidencia acumulada de contagios de COVID es "baja, pero no es de lo que se considera como nueva normalidad".

Preguntado sobre la intención de Madrid de eliminar cuanto antes la mascarilla en el interior, salvo en espacios públicos, ha referido que se trata de una medida nacional y que la comunidad de Castilla y León ha decidido sobre lo que es de su competencia.

"Es prudente esperar a que el gobierno tome esa medida", ha insistido.

Y en la misma línea se ha referido al uso de la mascarilla en los recreos de los colegios, ya que no se ha decidido si se va a vacunar a los menores de doce años y además no ha pasado ni un mes desde la vuelta al cole. "De momento no vamos a adoptar medidas, y conforme pase el tiempo se irá viendo", ha explicado.

Residencias

Lo mismo sucede con las residencias de mayores dónde se esperará a que se suministre la tercera dosis de la vacuna y a medida que se haga se analizará si hay que variar el protocolo actual.

En cuanto al brote ligado a temporeros en Segovia, ha explicado que en Castilla y León se vacuna a todo el mundo, independientemente del país de origen, y ha observado que es un grupo de trabajadores a los que normalmente se les ha puesto la vacuna de Janssen, de una única dosis, y que tiene una "menor inmunización", y corresponde al Comité de Salud Pública y al de Vacunas decidir sobre los vacunados con viales de esa farmacéutica.

Igea ha recordado que el paso a la nueva normalidad en los indicadores de alguna provincia no afecta a las medidas ya que las restricciones están eliminadas en la Comunidad, donde hay una incidencia baja pero los datos no son aún de nueva normalidad.