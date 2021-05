La Consejería de Empleo e Industria destinará cinco millones de euros a la contratación de desempleados perceptores de renta garantizada de ciudadanía en los 60 municipios de más de 5.000 habitantes de Castilla y León. Estas ayudas permitirán a las entidades locales beneficiarias contratar a unos 500 desempleados para la realización de obras y la prestación de servicios de interés general o social.

Los incentivos aprobados ayer y dirigidos a los 60 ayuntamientos de la comunidad con una población superior a los 5.000 habitantes permitirán que estos municipios puedan financiar gran parte de los costes salariales y de seguridad social derivados de la contratación de personas desempleadas y perceptoras de renta garantizada de ciudadanía. Se estima que esta ayuda del Servicio Público de Empleo de Castilla y León permitirá financiar la contratación de unas 500 personas en situación de especial vulnerabilidad, durante de un periodo de 180 días y a jornada completa. Las entidades locales, que podrán realizar estas contrataciones temporales hasta el próximo 31 de agosto, percibirán una subvención de 10.000 euros por cada uno de los contratos que realicen con cargo a esta subvención y con el fin de realizar obras y prestar servicios de interés general o social de su competencia. De este modo, además de favorecer el acceso al empleo de personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, las subvenciones permitirán a las entidades locales mejorar espacios públicos y los servicios que prestan.

Igea recela de una “nueva izquierda con bonete y sotana” que le tilda de “machista”

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, recelaba este jueves de una “nueva izquierda con bonete y sotana” y de “cierto grado de cinismo sobre lo políticamente correcto” que percibe en la política en general, al ser preguntado por las críticas lanzadas contra él por la oposición en el pleno, donde le llamaron “machista”. “Me han llamado muchas cosas ya, no me preocupa mucho, no en exceso”, expresó Igea en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado por el machismo que le atribuyeron varios portavoces del PSOE y Podemos en la última sesión plenaria. La polémica se desencadenó porque, en una respuesta parlamentaria, Igea rechazó las demandas de respeto a las instituciones que le hizo el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, a quien dijo que no tenía “ni pajolera idea” de lo que era el respeto institucional: “Que usted venga aquí a hablar de respeto institucional es como que Nacho Vidal venga a hablarnos de castidad”, dijo el martes en el hemiciclo. En la jornada siguiente, los dos representantes de Podemos en las Cortes y otro procurador del PSOE acusaron a Igea de “machista” por estas palabras. “Hay gente a la que no le da para más. No es capaz de hacer un debate político, no es capaz de responder a los números y responde llamándote ladrón, corrupto, machista...estoy acostumbrado”, relató Igea.