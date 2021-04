El presidente de la Junta de Castilla y León y del PP autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y la líder nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, celebran hoy el encuentro que pospusieron hace unas semanas, en plena crisis por las mociones de censura de Murcia y Castilla y León y el adelanto electoral en Madrid, para escenificar la unidad que sus partidos mantienen en el Ejecutivo castellanoleonés.

El encuentro entre Mañueco y Arrimadas estaba previsto en concreto para el pasado 15 de marzo, solo unos días después de que el PSOE registrara su moción de censura en las Cortes de Castilla y León, pero la convocatoria extraordinaria del Comité Ejecutivo de Cs para analizar la situación interna tras naufragar en Murcia la moción presentada junto al PSOE contra el PP hizo modificar el calendario. Tras esa jornada se sucedieron los acontecimientos, ya que inicialmente el propósito de esa reunión era la de trasladar una imagen de unidad y lanzar el mensaje de que el acuerdo entre el PP y Cs en Castilla y León no estaba en riesgo, aunque unos días más tarde surgieron las dudas ante la marcha del grupo parlamentario de la procuradora María Montero, ahora no adscrita. Finalmente, la moción de censura del PSOE no prosperó en Castilla y León, pero el PP y Cs han perdido la mayoría que ostentaban y comienzan ahora una nueva etapa en el Parlamento autonómico, donde tendrán que llegar a acuerdos puntuales con la propia procuradora no adscrita o con los representantes de UPL, Por Ávila o Vox.