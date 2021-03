El pleno de las Cortes de Castilla y León rechazó la moción de censura encabezada por el socialista Luis Tudanca tras una maratoniana sesión de un día de debate que terminaba sin sorpresas tras los 37 síes a favor, 35 del PSOE y 2 de Podemos-Equo, como estaba previsto y la abstención de los procuradores de UPL, Por Ávila y María Montero, la procuradora no adscrita que salió de Ciudadanos el viernes.

Como era de prever el rechazo a la moción de censura ha venido de las bancadas que sustentan al Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos, con 29 y ahora once procuradores, respectivamente, y el de la única procuradora de Vox, que también había anunciado voto en contra. Finalmente, la bancada de Ciudadanos ha mantenido la disciplina de voto y el “no” que había confirmado en todo momento la presidenta de los liberales, Inés Arrimadas, que sí ha tenido que hacer frente a la salida de la salmantina Montero el pasado viernes que tiene como consecuencia dejar sin mayoría absoluta en la Cámara a los dos partidos que sustentan la Junta, al pasar de los 41 que garantizan la victoria en las votaciones a 40 procuradores.

La anécdota de las votaciones ha surgido cuando llegó el turno para emitir su sufragio, que era a voz alzada, a la procuradora popular por Zamora Leticia García Sánchez, quien, por error, pronunció un tajante “sí” para Luis Tudanca que fue corregido rápidamente hacia el “no”.

El sorteo para iniciar la votación hizo que fuera la procuradora socialista y secretaria de Grupo, Patricia Gómez, la que iniciara la ronda de emisión de sufragios para cerrar el debate de la que ha sido la primera moción de censura a un gobierno de la comunidad. El debate de esta moción de censura finalmente se resolvía en una jornada en la que el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha respondido uno por uno a todos los partidos con representación en las Cortes pese a solo lograr el apoyo de Podemos, cuyo portavoz, Pablo Fernández, quien ha trasladado a todo su “respeto personal y político” a Tudanca, al tiempo que le ha alabado por su “dignidad, decencia y honradez”. Por su parte, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, argumentó su abstención al no ver “certidumbre” en el proyecto de Luis Tudanca, aunque ha asegurado que esto no supone que dé “carta blanca” al actual dirigente de Gobierno, Alfonso Fernández Mañueco, mientras que el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, se ha mostrado convencido de que hay razones para apoyar la moción contra “el Gobierno de Igea pero ha aclarado que no aupará a Tudanca sin autonomía leonesa.

El “no” de Vox ha sido argumentado por la procuradora Fátima Pinacho, quien aseguró “no vamos a consentir que nos gobierne un partido que nos han llevado la ruina y que pacta con comunistas, sólo les importa el poder”, ha criticado Pinacho.

Así, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Castaño, también quiso dejar claro el rechazo de su grupo a esta moción que tuvo como consecuencia que Cs pierda un escaño al decidir una de sus procuradoras pasar a ser no adscrita y abstenerse en el voto final.

Por su parte, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, se confesaba “dolido” por la imagen que, a su juicio, se estaba la comunidad autónoma de Castilla y León en toda España como consecuencia de la “inaceptable y oportunista” moción de censura “imposible” de Tudanca en un intento de “asalto al poder a cualquier precio” que ha comparado con la “fiel” y la “vida imagen” del PSOE, “sin escrúpulos, sin principios y sin valores”.

Luis Tudanca, ha defendido la moción de censura presentada por su Grupo al Gobierno de la Junta en la que se ha presentado como candidato a la Presidencia porque, como ha considerado, la “corrupción” merece un “castigo ejemplar”, al tiempo que ha culpado a los responsables del Ejecutivo de “traicionar” y “romper con todo”.

Tudanca se ha referido en concreto a los procuradores de Ciudadanos al señalar que proclamaron de forma “rotunda” el cambio y la regeneración y, sin embargo, “incumplieron su palabra”.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró después de ganar la moción de censura planteada por el PSOECyL, que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, se ha estrellado con la “responsabilidad, la serenidad y el sentido común de Castilla y León”. Mañueco comenzó su intervención en el exterior de las Cortes y acompañado por el presidente nacional de los populares, Pablo Casado, recordando a las víctimas y hospitalizados o convalecientes por el COVID y en especial a el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado y al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, que se recuperan de la enfermedad.

