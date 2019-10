Un juzgado ordinario investigará a Igea por un delito leve de amenazas

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado su "falta de competencia objetiva" para juzgar al vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, por un delito de presuntas amenazas, por lo que ha devuelto las competencias al Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid.

Según el auto, la devolución de las competencias se lleva a cabo teniendo en cuenta que se trata del enjuiciamiento de un procedimiento "por delito leve de amenazas" supuestamente cometido en Castilla y León y contra un denunciado que "es aforado", al reunir la doble condición de procurador y de consejero.

Por ello, desde el TSJCyL se consideró que la competencia objetiva para el enjuiciamiento corresponde al Juzgado de Instrucción de la localidad donde supuestamente se cometió la infracción y a no a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL. Los hechos por los que será juzgado Francisco Igea tuvieron lugar el pasado mes de marzo cuando un militante de la formación naranja denunció haber sido víctima de presuntas amenazas durante la celebración del proceso de Primarias del partido. El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid remitió la causa al TSJCyL que ahora la ha devuelto a la Justicia ordinaria.

"Nosotros siempre hemos defendido que no se trataba de un delito de un aforado y la igualdad ante la ley y la supresión del aforamiento, por lo que no puedo estar más agradecido a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que confirma y corrobora que nadie pueda decir que yo me acojo a ese grado", señaló ayer en León el vicrepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.