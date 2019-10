Tudanca asegura que "Castilla y León vive cuatro años de prórroga"

El mismo día que cumple cinco años al frente del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, secretario general de los socialistas en la comunidad, subraya en una entrevista que publican en su edición de hoy los periódicos del Grupo Promecal que, con el pacto de gobernabilidad entre Ciudadanos y PP "hay cuatro años de prórroga para un proyecto agotado que los castellanos y leoneses demostraron en las urnas que no querían".

En su opinión, la actual legislatura "va a ser muy dañina", algo que le "preocupa" y le "frustra".

"Haber ganado las elecciones el PSOE en Castilla y León por primera vez en 30 años es el fruto del trabajo de mucha gente durante mucho tiempo, de un camino muy intenso. Pero es verdad que al final no gobernamos nosotros sino los mismos que hace 30 años. A mí no me produce frustración personal sino temor, porque llevamos insistiendo en que la región estaba al borde de un punto de no retorno y no podía esperar más", lamenta.

En la entrevista, Tudanca adelanta que él no se va a "rendir" en su "lucha por el futuro de esta tierra". "Demostramos que lo que muchos creían imposible era posible y ganamos. Y tenemos que seguir dándolo todo para demostrar que en una Comunidad de la que también se dice que tiene muchos problemas irresolubles hay otro proyecto diferente, que sí es posible un futuro mejor en Castilla y León", esgrime.

El secretario autonómico de los socialistas explica que parte del éxito de su partiudo en las elecciones autonómicas fue que han dejado de "mirarse el ombligo" para comenzar a "trabajar hacia fuera".

"Todos se han puesto a priorizar que Castilla y León estaba por encima de los intereses de partido y había que ofrecer seriedad y serenidad, ser reivindicativos de izquierdas y dar a la sociedad la esperanza que necesitaba", defiende.

Cuestionado sobre si comparte el deseo de centralizar servicios en Valladolid que esgrime el alcalde pucelano, Óscar Puente, Tudanca apunta que "el proyecto del PSOE de Castilla y León es de solidaridad y cohesión territorial, de reindustrialización para la reducción de desequilibrios entre territorios€ Y siempre hemos defendido que la cooperación es mucho mejor que los enfrentamientos".