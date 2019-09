El director de Innovación Educativa renuncia tras acusaciones de plagio

El director general de Innovación y Formación del Profesorado de la Junta de Castilla y León, Bienvenido Mena, renunció ayer, de forma voluntaria, a su cargo, tras denunciarse que hace años plagió varios artículos. La Junta agradece su gesto por mostrar la diferencia y ofrecer un "espejo" al presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Senado, Manuel Cruz.

El portavoz y vicepresidente, Francisco Igea, señaló que no le "gustan" los "hechos" y añadió que la renuncia es un gesto "voluntario" que le "honra" y remarcó que es una persona "honesta", como en su opinión ha demostrado con esta decisión, mientras otros dirigentes políticos no han dejado sus responsabilidades pese a existir acusaciones de plagio sobre ellos. Además, relató que se trata de unos hechos "conocidos" hace 20 años, de los que él no tenía conocimiento.

También hubo críticas a la oposición, asegurando que "hasta dónde va a meter la mano el PSOE en el cubo de la basura" en relación a la estrategia que en su opinión están ejerciendo los socialistas como oposición.