Discrepancias entre PP y Cs a la espera del juicio por los parques eólicos irregulares

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos planteó ayer que las tres comisiones de investigación, solicitadas ayer en las Cortes, se resuelvan en un plazo corto de tiempo y adecuado mientras que el Partido Popular apuesta por esperar a la finalización de la instrucción judicial en el tema de la autorización de los parques eólicos.

La portavoz de Cs, Ana Carlota Amigo, apostó porque las comisiones de investigación no se alarguen en el tiempo para evitar que "decaigan" al final de la legislatura y se vean obligados a comenzar de nuevo. De ahí que se marcara el objetivo de seis meses para que en junio del año próximo estén los dictámenes en dos de las tres comisiones de investigación, por el retraso que pueda ocasionar la convocatoria de unas próximas elecciones generales.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, consideró tras la celebración de la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces que la postura del su formación con respecto a la comisión de las eólicas no ha cambiado nada y mantiene el mismo criterio de que primero debe actuar la justicia y que las labores parlamentarias no entorpezcan el trabajo de un juzgado de Instrucción. A su juicio, eso no impedirá que la comisión de investigación desarrolle sus funciones.