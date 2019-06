De los Mozos pide un Pacto de Estado para evitar poner en peligro "la joya de la corona"

El presidente de ANFAC y Renault España, José Vicente de los Mozos, defendió hoy la necesidad de un "pacto de Estado" sobre el sector de la automoción para "no poner en peligro la joya de la corona", que supone "el 16 por ciento del PIB" de este país y que afronta ahora mismo "ocho meses de caídas en el mercado nacional".

Según dijo, el sector comparte el objetivo de descarbonización fijado por el Gobierno, pero pide una transición paulatina: "Está muy bien pensar en 2040, pero hay que sacar adelante la cuenta de resultados".

Así lo mantuvo este jueves en Madrid en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el que lanzó varios mensajes críticos con la labor del Gobierno, en presencia tanto de la ministra de Industria, Reyes Maroto, como de la de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Para De los Mozos diferentes factores como el cambio de hábitos de movilidad de los consumidores, la exigencia de reducción de emisiones y la revolución tecnológica de los vehículos suponen retos para la industria de la automoción en España para adaptarse a la realidad de que "mañana el coche será un iPhone con ruedas". A su juicio, España es "un gran país", pero "muy complicado" porque "el mundo se mueve rápido". "Nosotros somos lentos a la hora de transformar".

El presidente de ANFAC dijo que no solo "el cliente anda despistado" sino que desde la industria no saben "qué va a pasar" con el sector en el futuro. "Necesitamos estabilidad, dennos estabilidad", pidió De los Mozos al Gobierno, para quien todos los cambios que afectan al sector "evidentemente" van a tener "un impacto en la actividad de las fábricas", si bien aclaró que no tiene "miedo" a lo que eso pueda suponer porque "será un empleo diferente" el que se necesite.

"El proveedor que haga cables tendrá que reconvertirse", manifestó a modo de ejemplo. Y es que, insistió, los cambios tecnológicos y de hábitos de consumo están provocando que haya que adaptarse a un nuevo horizonte.

El presidente de Renault España advirtió de mientras en España "parece que todo da hecho", sus rivales se están moviendo a marchas forzadas. "La velocidad de progreso de los países del Este es impresionante" al igual que la de Marruecos, apunto, para recordar que Renault tendrá un cuarto Plan Industrial -no específico fechas- que confía que sea un "éxito", como a su juicio lo fueron los tres anteriores para mantener en pie la producción de la marca del rombo en España "en los momentos más complicados" de la crisis.

En este sentido afirmó que son conscientes de que Renault es "un pilar para Palencia, Valladolid y Castilla y León", pero "también para España" ya que la alianza Renault-Nissan factura 10.500 millones de euros anuales y es "la primera multinacional del país".

Según explicó a lo largo de su intervención, es necesario mejorar la competitividad del sector y ayudar a la sociedad desde el sector y las administraciones a "definir" el modelo de "movilidad" que queremos tener en España.

Respecto a la competitividad, De los Mozos afirmó que se necesita mejorar, entre otras aspecto, en la "flexibilidad" laboral y en los costes de la energía, ya que Francia, por ejemplo, tiene una electricidad "el 30 por ciento más barata que España". Así, recordó, somos "exportadores" de automóviles, por lo que si perdemos competitividad "las multinacionales no van a fijarse en este país".

En lo que se refiere al modelo de movilidad, afirmó que no son los gobiernos ni la administración quien lo fija sino "la sociedad", si bien abogó por "ayudar" a los ciudadanos a elegirlo. En este sentido considera imprescindible que haya un modelo "homogéneo" en todo el país. A su juicio, "toda la cadena de valor" debe trabajar en la nueva forma de movilidad. "Los concesionarios tienen que pasar de vender vehículos a vender servicios" por lo que deben convertirse en "líderes de influencia" en su entorno.

En este punto se refirió a la polémica suscitada por el plan de descarbonización del Gobierno con el horizonte del año 2040 y la incertidumbre creada en torno al futuro de los vehículos con motores diesel. Según dijo, sin bien en el futuro próximo él pronostica que los motores de gasolina "serán predominantes" y que va a haber "un gran salto de los coches híbridos", a su juicio el diésel "aún tiene recorrido".

De los Mozos aseguró comparte el "objetivo de futuro", pero es "urgente" decirle al consumidor que "hoy puede comprar cualquier coche que le ofrece in concesionario". Y es que, afirmó, "está muy bien mirar a 2040 pero hay que sacar la cuenta de resultados adelante". "Tenemos que ir al objetivo de 2040 con coches cero emisiones", pero "no podemos prohibir". Así, abogó por una transición paulatina en la que "el modelo francés puede servir de ejemplo".

Respecto al futuro del coche eléctrico, De los Mozos aseguró que la realidad es que España "está a la cola del coche eléctrico". Y es que, según su diagnóstico, hay que trabajar en mejorar "la infraestructura" que rodea a estos vehículos para generar "confianza".

Así, a modo de ejemplo, señaló que hoy día "un señor coge un coche eléctrico y no puede reservar un punto de recarga". Así, se preguntó, cómo se quiere "generar confianza". En Renault, explicó, "creemos en la movilidad eléctrica". Según dijo son "líderes" en Europa en este apartado. "Pero pedimos que avancemos en la transformación de la infraestructura" porque "la autonomía va a llegar" de la mano de la tecnología.