El operativo de incendios contará esta campaña con 4.544 efectivos

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó ayer el dispositivo contra los incendios forestales para este verano en la comunidad, en una campaña de "elevado riesgo" que dependerá del comportamiento meteorológico, para la que se ha dispuesto un operativo en el que se incrementan los medios personales y materiales para luchar contra el fuego, de manera que serán 4.544 los efectivos disponibles, lo que supone sumar 175 personas respecto a 2018 y 415 desde el inicio de la legislatura, en 2015.

Tras la comparecencia del consejero, UGT ha lamentado que el dispositivo de incendios de la Junta no se ajusta a la "realidad del cambio climático", algo que evidencian en que en los meses de mayo y junio, pese a que se han registrado entre un 30 y un 50 por ciento menos de lluvia y un aumento de cinco grados de media de la temperatura, el operativo ha estado al 25 por ciento. "Si el fuego no tiene horario de funcionario no lo podemos apagar", resumió.