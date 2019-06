Igea (Cs) advierte: "Hoy se verá la voluntad real de cambio o no de algunos"

,

El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, ha advertido de que hoyen la constitución de los ayuntamientos "será cuando se vea la voluntad real de cambio o no de algunos", y sobre el acuerdo con el PP para gobernar la comunidad ha dicho que hablará cuando haya un pacto.

"No hay ningún pacto del que hablar; hasta que no lo haya, no hablaremos", ha sostenido Igea en declaraciones a RTVCyL recogidas por "Efe", en las que ha incidido en que lo primero para ese acuerdo es tener un programa, y hasta que no se tenga "no tenemos nada más que hablar", ha insistido.

El PP y Cs a nivel nacional alcanzaron el pasado miércoles un principio de acuerdo para que el candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presida el Gobierno regional y la formación naranja se hará con las alcaldías de Burgos o Palencia, y algunas diputaciones.

Además, la formación naranja aclara que no juega "al cambio de cromos" para avanzar en un posible acuerdo de gobierno, donde trabajan en un programa en el que se mantienen sus propuestas de regeneración. Lo indican cuando faltan menos de 24 horas para que se constituyan los ayuntamientos, de los que "no han pedido ninguno a nadie", y con la confianza de que el Partido Popular cumpla la propuesta de regeneración, y que se haga efectiva la limitación de mandatos de ocho años propuesta por la formación naranja.

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró ayer que se trabaja con Ciudadanos para conformar gobiernos moderados de centroderecha en los ayuntamientos de Burgos, Palencia y Salamanca y otras ciudades de la comunidad, si bien aseguró que todavía no está concretados quienes serán los alcaldes, a pesar de que hoy se constituyen los ayuntamientos.

Fernández Mañueco, que intervino en los programas radiofónicos "Herrera en Cope" y "Es la mañana de Federico", destacó que en este momento están "más avanzadas" las conversaciones para los gobiernos municipales que para la Junta de Castilla y León.