Herrera: "Confío en que se dé paso a un tiempo de estabilidad política"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, subrayó ayer en Burgos que con las elecciones de la jornada de ayer "se cierra en España un nuevo ciclo electoral" que se abrió el pasado 28 de abril con las elecciones generales, antes de depositar su voto en el colegio público Venerables de la capital burgalesa.

En este sentido, Herrera confió en que "se de paso a un tiempo institucional de estabilidad política" que según entendió, "es la mejor contribución que desde las instituciones y la política se pueden hacer para que la sociedad pueda desarrollar sus proyectos", dijo.

En este sentido, señaló que "no se le escapa nadie que ya el mapa político resultante de las elecciones de abril" y, desde luego, según remarcó, el mapa resultante de las elecciones de mayo es "un mapa más plural, más abierto, hay nuevos agentes que participan en la política y esto es bueno".

Así, añadió que, por lo tanto, "esto establece un plus de obligación y de responsabilidad a los políticos, a quiénes estamos y van a estar en las instituciones, de defender sus posiciones pero también de llegar a acuerdos y tener un diálogo fructífero para darle a las instituciones esas estabilidad que en este momento tiene por delante una perspectiva de cuatro años importantes para Burgos, Castilla y León y España".

Herrera, quien ejerció su derecho a voto por última vez como presidente del Ejecutivo autonómico -a partir de hoy lo será en funciones-, lo hizo temprano, como viene siendo habitual también en las anteriores citas electorales, a las 9.30 horas en el colegio público Venerables, y llegó acompañado por el presidente del PP de Burgos, César Rico, y el alcalde y candidato a la reelección, Javier Lacalle.

Además, "por primera vez en su vida", tal y como aseveró, el responsable del Gobierno regional llegó al colegio electoral "trayendo los votos de casa" porque, según reconoció: "Me parece un cierto dispendio el que lo recibamos y los tiremos a la papelera". Además, bromeó con los periodistas en cuanto a que "espera que sea la última vez que es noticia el que Juan Vicente Herrera viene a votar" si bien les advirtió: "Aunque, por si acaso quieren apuntarlo, seguiré viniendo a votar a las 9.30 de la mañana".

Asimismo, Herrera señaló que a pesar de las "bromas" que se hacen por las dos citas electorales tan seguidas, "no debemos acostumbrarnos a lo que afortunadamente forma parte de nuestra normalidad democrática que es acudir a los colegios electorales a ejercer el derecho de voto". También reiteró que en una jornada electoral "siempre decimos que es muy importante y trascendente".

Sin embargo, en esta ocasión se refirió a las elecciones locales en cuanto a que "hablamos de lo más cercano" y, por lo tanto, dijo, "qué duda cabe que desde los intereses del ciudadano, de la ciudad y también desde el punto de vista autonómico de ejercicio de las competencias nos interesan a todos, cómo es la educación, la sanidad, los servicios sociales". Porque, añadió que "éstas son las elecciones de la cercanía porque son unas elecciones especialmente trascendentales para todos"

Herrera también hizo alusión a las elecciones europeas, a las que calificó de "muy importantes" y destacó que "hay que ser conscientes del momento en el que vive Europa, lo que está pasando en el proceso del 'Brexit' con una inminente dimisión de la primera ministra, el replanteamiento o no de la cuestión, la apuesta o no por una separación dura o pactada" y, al mismo tiempo, resaltó: "Somos conscientes de las guerras comerciales, en este momento posiciones como las de Estados Unidos o China pueden provocar daños importantes en las economías occidentales y europeas". "En la política europea hay cuestiones de interés como la política agraria y, en definitiva, las elecciones europeas también le dan a esta jornada electoral una especial significación", remarcó. Finalmente, subrayó la importancia de que se produzca una "importante movilización" porque "hay que aprovechar la oportunidad" y "tenemos que expresar nuestra opinión; luego no podemos quejarnos". De la misma manera, dijo, "hay que apostar por que sea un día largo de absoluta normalidad".