Mañueco pide una investigación a Sacyl sobre las oposiciones de enfermería

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pidió de manera expresa al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, que abra un "análisis" para conocer "qué ha ocurrido" con el último examen de las oposiciones de enfermería que se celebró el pasado 12 de mayo.

"Tras recibir innumerables quejas de los opositores he pedido al consejero de Sanidad que abra un análisis en el que se garanticen los derechos de los opositores y la idoneidad del examen", informó Fernández Mañueco en declaraciones durante su visita a una explotación ganadera en la localidad leonesa de Toral de los Guzmanes.

La investigación para "ver las conclusiones de lo ocurrido" se debe realizar con "celeridad y transparencia", afirmó el candidato popular, que explicó que ese análisis es "lo primero" para después valorar que "esto no ocurra". "Estamos en lo que estamos, en pedir un análisis", anotó en referencia a si con este hecho se cuestiona la política de Función Pública de la Junta y sí se debe mejorar. "Hay que sentirse orgulloso de lo que se ha hecho bien, y mejorar" lo que no haya sido así, indicó. Precisamente, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO en Castilla y León denunció que el último examen de enfermería, celebrado el pasado 12 de mayo en León y Salamanca, ha generado "controversias y cóleras a partes iguales". "Preguntas imposibles de contestar, escalas que no se aplican en la comunidad, otras que dejaron de usarse hace años y sobre todo, cuestiones que en ningún caso deciden si un candidato conoce los aspectos importantes de la profesión a la que aspira". Fernández Mañueco se refirió a las "innumerables quejas" para pedir a la Consejería de Sanidad que inicie una investigación con la "mayor celeridad y transparencia" para conocer "lo ocurrido" y la "idoneidad" de las preguntas en una prueba abierta a 11.500 profesionales para las 1.069 plazas convocadas por Sacyl en la Oferta Pública de Empleo de 2017.

La Gerencia Regional de Salud, por su parte, se ha dirigido al presidente del Tribunal de las oposiciones de enfermería del para solicitar "un informe sobre la adecuación de las preguntas del ejercicio realizado al temario que figura en la convocatoria del proceso selectivo".

El comunicado de la Consejería se ha conocido poco después de que ayer mismo el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, explicara, en la misma línea, que la Consejería de Sanidad "sugerirá" al tribunal de las oposiciones de enfermería del pasado 12 de mayo que "revise si hay algunas preguntas que no se ajustaron al temario", y en el caso de que no se ajusten "anularlas". El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, aseguró que Fernández Mañueco, lo que tiene que hacer es pedir la dimisión del consejero de Sanidad.