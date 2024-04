Hortelanos de Los Valles preparan ya la nueva campaña pendientes del tiempo

Pendientes del tiempo, como no podía ser de otra manera, los hortelanos están en pleno cambio de temporada. En la jornada de jueves en Benavente, es habitual ver en la Plaza Mayor, a varios hortelanos de la comarca de Los Valles que desde hace años, algunos aseguran que "toda la vida", acuden puntualmente al mercado de la fruta y la verdura para ofrecer los productos propios, los de la huerta de esta comarca y también frutas de cosecha propia.

Mercado celebrado ayer. | E. P. / Eva Ponte

Los mejores los llevan sus clientes habituales a primera hora de la mañana. "A estas horas, ¿qué quieres? Ya no hay donde elegir", señala Inés, de San Pedro de la Viña, a una de sus clientas habituales cuando no son siquiera las doce del mediodía. "Ya he vendido todas las lechugas, el brócoli, la coliflor. Todo lo que traigo es mío", asegura Mari Carmen, de Manganeses de la Polvorosa, otra de las vendedoras fieles a este mercado. "Para llevar de esa manzana hay que venir pronto porque se agota enseguida, que la llevan para compota. Tienes que venir sobre las nueve, las nueve y media. Estamos aquí desde las siete", explica Ana Belén, de Quiruelas de Vidriales. Ella y su hermano tienen frutales, "somos los únicos", asegura, y venden en mercados la fruta directamente a los clientes, no hacen venta a los almacenes.

Inés, de San Pedro de la Viña, atendiendo a una clienta. | E. P. / Eva Ponte

La llegada de la primavera con el tiempo un tanto revuelto preocupa no precisamente por la falta de lluvia sino porque es ahora cuando tendrían que plantar algunos productos como la patata, según explica Mari Carmen y no pueden entrar en las tierras con el tractor por la abundante lluvia del pasado fin de semana. "Ha llovido mucho y tengo que plantar ya. Por ejemplo ahora hay que sembrar patatas. Con tanta agua es imposible, hay que esperar a que el tractor pueda entrar", explica y asegura que, en su caso, ya ha plantado 800 plantas de tomate. Ella y su marido viven de lo que producen en la huerta y también producen legumbres. "Nos da para vivir, millonarios no nos hemos hecho, tiramos los dos para adelante. Siempre me he dedicado a esto, estuve un tiempo trabajando en la Tabacalera pero cerró y me quedé con esto". En el mercado de ayer aún vendían productos de invierno. "Lo que producimos lo sacamos a la venta en distintos mercados y tenemos siempre productos de temporada todo el año", explica. En su caso acude a los mercados de Valderas, el lunes y La Bañeza, el sábado.

Mari Carmen, de Manganeses, atiende a una clienta. | E. P. / Eva Ponte

Inés, la de San Pedro de la Viña, y su marido, también venden productos de temporada, aún la de invierno como las coles, el Romanescu, o las alcachofas "que al llegar el calor ya les sale el pelujo por el medio, la berza de asa de cántaro también se termina ahora" y cuentan ya con un plantel de clientes habituales. Respecto a la temporada que empieza ahora explica que "las previsiones dependen del tiempo. No hemos podido plantar aún. Se empieza ahora". El mercado de los jueves no dependen tanto del tiempo como si se trata de principios o final de mes, asegura. "El otro jueves llovió mucho y hubo mucha más gente que hoy". Habitualmente acude los lunes al mercado del Puente y el martes a Astorga. Las espinacas, ajos, cebollas, acelgas son las verduras más demandadas en este puesto en el que Inés no pierde la sonrisa. Tiene invernaderos con lechugas, según explica.

Desde Santa Marta de Tera llega Carmen, también con su marido. Explica que "de momento no podemos hacer nada de la nueva temporada. Tenemos verduras propias, ponemos lo que vamos a vender nosotros. Aún estamos con la temporada de invierno porque con lo que ha llovido está todo lleno de agua". A Carmen no la dejan parar un segundo y uno tras otro los clientes preguntan por los precios de los diferentes productos que tiene a la venta. Venden "un poco de todo" pero quizás su producto "estrella" es la patata que "vienen a por ella, porque ésta no la encuentran en el supermercado" y a partir de ahora, "la lechuga".

Explica que lo que tiene ahora plantado son "las acelgas, que no se hielan, el repollo, la cebolla y lechuga. Lo demás empezaremos cuando podamos, con la lluvia ha sido imposible". Esta pareja tiene un mercado para cada día de la semana, de lunes a sábado. De modo que acude el lunes al Puente, el martes a Astorga, el miércoles a Santibáñez de Vidriales, los jueves a Benavente, el viernes a Puebla de Sanabria y el sábado a La Bañeza. "Estamos de ruta toda la semana", señala.

Relevo generacional

Carmen no recuerda cuándo comenzó a venir a este mercado, el de Benavente. "Me salieron los dientes aquí, porque ya venían mis padres y mi hermano y yo tomamos el relevo".

Hubo relevo en este caso pero ya no lo hay para ellos. Para ninguna de estas tres hortelanas. Los hijos no quieren dedicarse al campo, "es muy duro", aseguran.

En el caso de Ana Belén Martínez Vega y su hermano, de Quiruelas de Vidriales , han sido ellos los que tomaron las riendas del negocio familiar. Ella dejó su carrera de Bellas Artes para plantar frutales en el pueblo y asegura que ha sido la mejor decisión que tomó. "Ahora tenemos los clientes nuestros y los de mi padre".

Habla orgullosa de su actividad y asegura que los clientes acuden a su puesto por el sabor de sus productos. "Somos los únicos que tenemos verduras y frutales, todo de exterior, no tiene ni mallas antigranizo ni nada, para que coja el fruto su sabor auténtico" y venden a los clientes en Tábara, El Puente, Laguna de Negrillos, además de Benavente. Producen una gran variedad de frutas. Enumera Ana Belén la manzana, pera, nectarina, paraguayo. "Ahora mismo hemos acabado las manzanas nuestras, a las que no echamos ningún químico". Llegó a enumerar hasta una decena de variedades distintas de manzana de sus frutales, cuatro más de peras y "cada línea de la finca tiene una variedad de melocotones para que nos salgan en diferentes etapas". Si no hiela más hasta mayo "tendremos buena cosecha. El problema que tenemos son las heladas".

Suscríbete para seguir leyendo