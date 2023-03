El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente valora como "extraordinaria noticia" la materialización del compromiso firme de aportación económica de la Junta de Castilla y León al Puerta del Noroeste, de 5,6 millones de euros. "Esto viene a confirmar que lo que decíamos en octubre es la realidad. Lo que necesitábamos era la materialización por escrito de los compromisos financieros por parte de Junta y Diputación. Cinco meses llevamos esperando para que se haga realidad este compromiso", explicó el alcalde de Benavente, Luciano Huerga quien espera que, del mismo modo, se materialice por escrito la subvención directa de Diputación para este proyecto. Sigue dependiendo, recordó Huerga, de otras administraciones la puesta en marcha del proyecto y reconoció que "los técnicos están intentando finalizar ese documento por el que 3.347.000 euros cuanto antes para dar los pasos finales para la materialización del Puerta del Noroeste".

Huerga reiteró que se trata de una "oportunidad histórica y de futuro. La última oportunidad real para convertir la potencialidad de Benavente en realidad. Siempre hemos creído en este proyecto para que el resto de administraciones lo creyesen también".

Siguientes trámites

El alcalde fue numerando los pasos a dar para la puesta en marcha del proyecto.

Lo primero e "imprescindible" la materialización en un documento de la aportación de Diputación .

. Seguirá la aprobación en pleno del compromiso plurianual de aportación anticipada del Puerta del Noroeste . "Ese gasto plurianual para Benavente en este ejercicio es de cero euros, en 2024 será de dos millones y 1.347.000 euros para el 2025. Las aportaciones serán similares por parte de Diputación Provincial de Zamora, mientras que por parte de la Junta este año gastará 1,8 millones de euros a través del ICE. El resto de cantidades en 2024 y 2025".

. "Ese gasto plurianual para Benavente en este ejercicio es de cero euros, en 2024 será de dos millones y 1.347.000 euros para el 2025. Las aportaciones serán similares por parte de Diputación Provincial de Zamora, mientras que por parte de la Junta este año gastará 1,8 millones de euros a través del ICE. El resto de cantidades en 2024 y 2025". Después la aprobación inicial en Junta de Gobierno Local de la redacción de los proyectos de expropiación, reparcelación y urbanización . No retrasarán este proceso las expropiaciones, según explicó la concejala de Urbanismo, Sandra Veleda "puesto que se va a realizar de forma simultánea. Las expropiaciones están muy trabajadas", ahondó. El alcalde explicó también que "utilizamos el sistema de cooperación. Nos ha permitido hablar con todos los propietarios de la unidad de actuación. Todos tienen conocimiento. Más de una docena entran a colaborar. Otros dicen exprópienme. Otros no saben, no contestan. Este sistema, que es complementario a la expropiación, nos ha permitido trabajar de forma previa y hacerlo de la mejor manera posible. Queríamos, además, que fuese un proyecto de todos, también de aquellos propietarios que tienen terrenos y para los que puede ser una oportunidad de negocio".

en Junta de Gobierno Local de la redacción de los . No retrasarán este proceso las expropiaciones, según explicó la concejala de Urbanismo, Sandra Veleda "puesto que se va a realizar de forma simultánea. Las expropiaciones están muy trabajadas", ahondó. El alcalde explicó también que "utilizamos Todos tienen conocimiento. Más de una docena entran a colaborar. Otros dicen exprópienme. Otros no saben, no contestan. Este sistema, que es complementario a la expropiación, nos ha permitido trabajar de forma previa y hacerlo de la mejor manera posible. Queríamos, además, que fuese un proyecto de todos, también de aquellos propietarios que tienen terrenos y para los que puede ser una oportunidad de negocio". Será después el momento de concretar los compromisos que distintos inversores tienen sobre su asentamiento en el Puerta del Noroeste.

Inversores esperando

En este punto el alcalde aseguró que hay inversores esperando la puesta en marcha del Puerta del Noroeste y pidió a la Junta que sea una "aliada" para la implantación de empresas en esta ciudad, como lo ha sido con la localidad leonesa de Villadangos donde ha anunciado el asentamiento de una gran plataforma del LIDL sin que la plataforma logística tenga proyecto ni financiación. Piden en Benavente que la Junta de Castilla y León, desde el ICE desde Consejería de Industria, apueste "verdaderamente" por Benavente.

"Esperamos que aquellos inversores que están interesados en implantarse en Benavente encuentren en la Junta de Castilla y León un aliado y que no se realice el ofrecimiento de otros territorios para la instalación de plataformas logísticas. Desde Valladolid se dirige, y se puede demostrar con lo que ha ocurrido en Villadangos, cómo, cuándo y qué se asienta. Además de la aportación económica hay que poner voluntad y trabajo para que las empresas se asienten en Benavente. No necesitamos que nos ayuden mucho pero al menos que no nos hagan competencia", puntualizó.

Tras hacer un recorrido por los trámites realizados por el Ayuntamiento de Benavente para llegar hasta el momento actual y todo el trabajo técnico realizado, el equipo de Gobierno señaló que hemos llegado hasta aquí fundamentalmente porque no hemos dejado de decir y de creer que es un proyecto sólido, real, de garantías. Y hemos llegado hasta aquí desde el diálogo, algo que ha sido fundamental para conseguir aunar las voluntades y los recursos y a pesar de los baches que nos hemos encontrado por el camino".

Recordó Huerga que los trámites realizados en este tiempo han permitido también que el Estado vaya a contribuir a la mejora de los accesos no solo a Benavente por autovía, sino también a la comarca para beneficiar a los vecinos de toda la comarca. "Redunda en beneficio de proyectos industriales de poblaciones limítrofes como Villabrázaro y San Cristóbal", puntualizó.