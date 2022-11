Benavente: Acordadas ya las bases del proceso de estabilización de empleo municipal

El Ayuntamiento de Benavente ha finalizado ya la redacción de las bases generales para la estabilización de los puestos de trabajo inmersos en el proceso de estabilización de empleo establecido en la Ley 20/21 de 28 de diciembre y que en esta administración afecta a un total de 83 trabajadores (uno más de los que inicialmente se habían previsto) de una plantilla de unos 200. “Las bases generales ya están acordadas con los sindicatos. Quedaba pendiente un último aspectos sobre la asignación de puntos respecto a la antigüedad, experiencia y formación. Se han hecho unas bases generales y a partir de ellas se harán anexos para cada convocatoria específica”, explica el concejal de Personal, José Mariño.

Son 79 personas las que están en proceso de estabilización mediante concurso y se irán realizando convocatorias específicas por áreas. También este proceso afecta a tres funcionarios, dos de ellos van a concurso oposición y “ya está negociado y cerrado el temario también”. Se trata de los puestos de ingeniero técnico y arquitecto técnico. Mientras que va a concurso el puesto de peón de cementerio.

Algunos trabajadores están ahora realizando los trámites oportunos para certificar su cualificación personal. “Es una resolución que tiene que hacer cada trabajador. Con aquellos trabajadores que sabemos que no tienen la titulación requerida de acuerdo con el catálogo se ha colaborado, pero es algo que ha tenido que hacer cada trabajador y eso está resuelto”, añadió el edil quien recordó que se trata de un “proceso abierto, al que se puede presentar cualquier persona que cumple los requisitos que marca la ley. Puede haber sorpresas en algunos casos. Son muchas personas y puede ser que en el momento de la convocatoria haya personas que opten a esos puestos de trabajo”, señaló. “La voluntad del equipo de gobierno es que todos los trabajadores entren en el proceso”.

Modificación del catálogo

Por otro lado, el pleno previsto para mañana lleva en el orden del día la propuesta de Alcaldía sobre las alegaciones presentadas a la modificación del catálogo de personal. En este sentido, explica Mariño que han sido 10 las alegaciones presentadas por los trabajadores en el periodo de exposición pública. Con este trámite plenario se cierra la vía administrativa de este catálogo. Asegura el concejal de Personal que se han atendido prácticamente todas las alegaciones, excepto las que contravenían la ley.

Los grandes bloques de las alegaciones presentadas se refieren a “personas que pedían cambiar las consignaciones de sus emolumentos y no es posible. El artículo 2, apartado 5 de la Ley lo dice taxativamente. No se puede ni incrementar presupuestos, ni en el número de incentivos. Por lo que no se han admitido”. Y sí se han tenido en cuanta otras alegaciones como las referidas a correcciones “materiales” o las que pedían modificaciones de la titulación requerida para ejercer algunos puestos de trabajo.

Este trámite no interfiere en el proceso de estabilización.