Una juventud y un talento fuera de lo común, pasión por la música y por la vida, una timidez olvidada cuando pisa el escenario y unas letras que parten de lo más profundo de su ser, son los ingredientes que hacen de Claudia Sandín algo especial. Su voz está irrumpiendo con gran fuerza en el panorama musical de Benavente y Los Valles y es plenamente consciente de las dificultades que entraña un mundo como la música. A pesar de su edad, sabe que hay que aprovechar cada minuto y cada oportunidad de seguir creciendo, por mínima que sea, y confiando en uno mismo, sean cuales sean las circunstancias. Independientemente de que a veces no se obtengan los resultados esperados, tiene muy claro que prefiere intentarlo y fallar, que no hacerlo y quedarse con la duda de qué podría haber pasado.

P. ¿Cómo y cuando nace su relación con la música?

R. Viene desde bien pequeñita, la verdad. Siempre me ha llamado mucho la atención y me ha gustado y mi madre siempre me ponía mucha variedad de canciones y de estilos. Yo creo que de ahí también he recogido un poco y me pasaba lo típico de que es tu asignatura favorita en el colegio pero me era muy tímida y me daba mucha vergüenza. Yo cantaba, pero cuando todos se habían ido, cuando estaba yo sola y al final de cara al público estoy cantando desde Navidades.

P. ¿Qué puede encontrarse quien escuche Blue y su último lanzamiento, Permanent Scar?

R. Quien escuche mis dos canciones creo que lo que se puede encontrar es verdad. Al fin y al cabo, yo plasmo mi vida y mis sentimientos en esas letras. Por ejemplo, Blue trata sobre las personas con depresión, sobre cómo ayudarlas y tirar de ellas hacia delante y al final ves que no está sirviendo para nada, por lo que tú también acabas un poco tocada por intentar salvarlos a ellos. Permanent Scar es sobre cuando alguien se va de tu vida de repente y al cabo de un año crees tener superada a esa persona, pero al pensar en ella otra vez ves que igual no la tenías tan superada. Es decir, es una cicatriz permanente de esas que siempre van a escocer un poco.

P. ¿Cómo definiría su estilo musical?

R. Yo creo que es un estilo muy íntimo, porque al final es eso, las letras son mis vivencias. Entonces, al escribir estas canciones y compartirlas con el público lo que estoy haciendo es dejarles ver cómo soy yo de verdad. Me van a ver totalmente transparente. También tiene algo de influencia de la música de Taylor Swift, la verdad. La he escuchado siempre y ese estilo pop me llama mucho la atención y es lo que primero me sale hacer.

P. ¿Dónde encuentra la inspiración para componer?

R. Esa es una pregunta que suelen hacer siempre a los que componemos. Y yo creo que en mi caso, y creo que en el de la mayoría de los compositores, no buscamos inspiración. La inspiración viene a ti. La inspiración viene de nosotros, de lo que vivimos, es como nuestra manera de desahogarnos para estar bien.

P. ¿Cómo se siente cuando recibe una llamada para actuar?

R. La verdad es que cuando recibí el mensaje del Yungfest me quedé muy sorprendida. Iba en el coche con un amiga y de repente recibí el mensaje y hasta mi amiga estaba sorprendida. Va a ser de mis primeros trabajos en público. Y es un subidón tremendo porque ahí es cuando veo que lo que hago está sirviendo de algo. Y también lo que me encanta de esta clase de proyectos es conocer a mucha más gente que hace lo mismo que yo y vas a congeniar con ellos, a abrirte un poco más. Cada paso es abrir el camino. Y eso es lo que más me gusta, cantar con gente, interactuar, que lo vivan, verlos disfrutar igual que tú lo haces...

P. Cuando empezó, ¿pensó que podía llegar a tener esta acogida?

R. No. La verdad es que no, porque cuando yo empecé todo era así un poco de broma y cuando me llamaron por ejemplo del teatro y ahora con esto del Yungfest yo no me lo esperaba para nada. Siempre había sido mi sueño estar en este mundillo, pero como era muy tímida no lo veía factible. Además, mi familia no se lo tomaba tan en serio al final porque nunca me habían escuchado cantar. No me esperaba haber llegado hasta aquí, pero yo encantada la verdad.

P. ¿Qué le diría a alguien que quiere lanzarse a aprender a tocar o publicar sus creaciones?

R. Que adelante. Nunca vas a saber realmente lo que va a pasar. Todo es una oportunidad. A la mínima que veo, la tomo. Más que nada porque es mejor arrepentirse de lo que has hecho que de lo que no has hecho. Por eso yo siempre digo que hay que hacer todo, para no decir luego que no lo has intentado al menos.

P. ¿Qué considera lo más importante a la hora de actuar?

R. En esto coincidirán la mayoría de personas que se dediquen a esto. Lo más importante es el público. Sin público no haríamos nada, y cuando tú estás ahí arriba cantando tus canciones o versiones y ves a todos cantar contigo es increíble. Si no tuvieras público o nadie escuchara lo que tú haces, no tendrías un apoyo por el que seguir.

P. ¿A día de hoy es complicado vivir de la música?

R. Creo que sí. Creo que es muy difícil, porque igual que yo, hay miles que lo hacen igual o mejor. El mundo está lleno de gente con talento que puede hacerlo mejor que tú y puede llevar a mucha más gente. Es difícil, pero hay que intentarlo siempre, yo por eso doy todo de mí, y aprovechar hasta la más mínima oportunidad

P. Tras la reciente publicación de Permanent Scar, ¿tiene nuevo material en camino?

R. Tener tengo mucho, pero no sé cuándo llegaré a grabarlo, lanzarlo o cantarlo en cualquier otro evento. Tengo muchas canciones, pero todavía no hay fecha de grabación, ni mucho menos de lanzamiento. De momento, a disfrutar estas dos canciones y a ver qué pasa.