El Ayuntamiento de Manganeses de la Polvorosa celebra el próximo viernes pleno extraordinario para la adjudicación de venta de lotes de aprovechamiento forestal de dos parcelas de titularidad municipal a la única oferta presentada por un importe de 730.000 euros.

La convocatoria del pleno no ha gustado al concejal de UPL que pide al alcalde de Manganeses de la Polvorosa que explique por qué convoca un pleno extraordinario el día 12 de agosto “de manera tan apresurada, aun sabiendo que figura convocado uno ordinario el primer viernes de septiembre”. Para el grupo leonesista “la única explicación es que exista algún interés en que no acudan todos los concejales para tomar algún tipo de decisión que no beneficie al municipio”. Y añade que “resultan muy chocante las prisas así como las formas”.

No entiende el primer edil las quejas de este concejal, que señala “no me ha comunicado nada al respecto” y explica que “fue él quien quiso hacer los plenos una vez al mes, lo teníamos establecido en un pleno cada tres meses. Y por supuesto que prefiero que esté toda la corporación en el pleno, pero quizás a él no le viene bien porque vive fuera. Cuantos más seamos en el pleno mejor”, señaló el primer edil.

Están de acuerdo alcalde y concejal en que sorprende que solo haya habido una única oferta cuando hay gran demanda de madera de chopo. Desde UPL entienden que “existe algún interés oculto en convocar un pleno con tanta urgencia”, algo que niega el alcalde quien insiste en que “la idea de hacer un pleno al mes fue de UPL”.