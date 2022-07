El declive de la Vía de la Plata como ruta a Santiago

Once años llevaban los peregrinos esperando la buenaventura y la indulgencia de Santiago desde el último año santo o Jacobeo, que fue en 2010. Este año, muchos han sido los valientes que han preparado sus petates y se han echado a andar para visitar el centro neurálgico del peregrinaje mundial; sin embargo, las elevadas temperaturas alcanzadas durante las sofocantes olas de calor que han azotado la Península Ibérica ha limitado mucho el flujo de caminantes.

Además de Jacobeo, puesto que en 2021 no se celebró debido a la pandemia, 2022 será recordado como el año de la “vuelta a la vida” tras la situación de pandemia de Covid-19 que ha mantenido en vilo al mundo entero durante dos años. Las limitaciones, los albergues cerrados y las mascarillas han quedado poco a poco atrás, por lo que desde que llegó el buen tiempo, los peregrinos se lanzaron a los caminos con Santiago en el horizonte.

Uno de los principales problemas que aquejan especialmente a los caminos de la Vía de la Plata es la falta de puntos de sombra o de apoyo para los peregrinos. Así lo denuncia Filiberto Hernández, presidente de la Asociación Caminos de la Vía de la Plata. “Con el calor que ha hecho por ejemplo en Andalucía o Extremadura se ha hecho imposible viajar”, lamenta.

“La primavera fue muy buena, vino mucha gente, pero con la llegada del verano y las olas de calor se cortó”, explica. “Es normal, con más de cuarenta grados no se puede viajar”, añade.

Según explica Filiberto, es fundamental que la mesa de las cuatro comunidades autónomas que forman parte de la Vía de la Plata se reúna y actúe de forma conjunta para solucionar los males de sus caminos. Otro de los problemas, cuya consecuencia principal es la confusión de los peregrinos, es la falta de una señalización unificada. “No podemos tener una señalización en Zamora, otra en Salamanca, otra en Extremadura, porque es un caos total y la gente se acaba aburriendo”.

El presidente de la Asociación Caminos de la Vía de la Plata denuncia la falta de unidad entre las diferentes provincias. “Ahora mismo no sé cómo hacer, porque cada provincia va a su aire, entonces ya no sé con quién contactar”.

Lamenta que la falta de acción, la desidia y la dejadez de tanta gente para mantener con vida un patrimonio tan grande y tan rico como la Vía de la Plata hace que “gente como nosotros que estamos ahí dando el callo nos estamos aburriendo”.

“Nosotros ponemos de nuestra parte y nos cuesta dinero, pero ahora me encuentro que no sé con quién hablar sobre la Vía de la Plata en su conjunto”, manifiesta Filiberto Hernández. Se trata de un problema que viene afectando a esta ruta de peregrinaje desde hace varios años, y no parece que vaya a aparecer una solución a corto plazo.

Afirma que ha intentado llamar a la acción al resto de provincias, “incluyendo fotografías de todos los problemas, de todo lo que habría que cambiar”, pero nada ha dado resultado.

Poco a poco los caminos de la Vía de la Plata caen presa del olvido y el abandono, y ello puede llegar a ser dramático para las provincias atravesadas por estas rutas de peregrinaje.

“Me anuncian que van a tener en cuenta todas las reivindicaciones de cara a 2023 y eso quiere decir que hasta ese año no lo van a mirar y no se hará nada hasta 2024”, critica Filiberto Hernández.

El peregrino, a fin de cuentas, es un turista. Es una persona que pasa de forma temporal por determinado lugar en su trayecto hacia otro destino. “Si tú eres un turista, quieres pasártelo bien y disfrutar de la experiencia, pero si vas cargando con una mochila de ocho kilos y no tienes agua ni una sombra para sentarte a descansar, pues te vas a otro lado”. Así explica Filiberto Hernández que cada vez más peregrinos eligen otros caminos diferentes en lugar de la Vía de la Plata para hacer el Camino de Santiago.

Por todo ello, apela a la responsabilidad de todas y cada una de las provincias que forman parte de la Vía de la Plata para que actúen, puesto que Zamora sola no puede cargar con todo el peso de los arreglos de la Vía de la Plata. “Zamora no puede hacer más, porque esto es o todos o ninguno”, explica.

En un año en el que las limitaciones a los viajes y el miedo a los contagios parece haber quedado como algo del pasado, cabía esperar que las cifras de peregrinos fueran superiores a los últimos años, sabiendo que, además, este 2022 es año Jacobeo. “Todos pensábamos que este año iba a ser mejor, pero todo se ha cortado por el tema del calor”, según comenta Filiberto.

Los años Santos o Jacobeos se celebran con una cadencia de 5, 6, 5 y 11 o 12 años. El último fue en 2010, por lo que el siguiente no será hasta el próximo 2027.

En los cinco años que todavía restan al próximo año Santo, hay tiempo para lo mejor y para lo peor. Es decir, hay tiempo para que las Comunidades Autónomas o las provincias por las que discurre la Vía de la Plata pasen a la acción para solucionar el mayor número posible de todos los problemas que afectan a la Vía de la Plata. Por contraposición, también hay tiempo para que finalmente caiga presa del abandono, el desdén y la dejadez para, finalmente, pasar al olvido.

Lo que Filiberto Hernández y la Asociación Caminos Vía de la Plata persiguen es que para entonces, los peregrinos todavía tengan interés en elegir este camino y no otro para culminar su sacro viaje en dirección a la Catedral de Santiago de Compostela: “Desde aquí quiero pedir la unión de La Plata, porque si no estamos todos juntos esto no puede funcionar”, reclama Filiberto. “Tendrá que haber alguien que se preocupe de este camino, que estamos hablando de una ruta a la que vienen ocho o nueve mil personas”, exige.

Denuncia también que “hay un dinero que se está gastando en abrir caminos nuevos a los que no va a venir nadie, que está bien, pero no podemos olvidar los que ya tenemos consolidados”