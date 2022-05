Antonio Rubio, ganadero: “No espero de Siguiñuelo una carrera rápida, es un toro que atiende”

El talaverano Antonio Rubio Sánchez es ganadero propietario de Peñajara de Casta Jijona. De la finca Torviscoso, en Peraleda de la Mata (Cáceres), es de donde procede Siguiñuelo, el astado que recorrerá enmaromado las calles de Benavente el día grande de las Fiestas del Toro, el miércoles día 15. Antonio Rubio habla ilusionado de su ganadería, por la que apostó hace seis años y a la que el trabajo le ha devuelto en forma de premios el reconocimiento. El ganadero que además de toros de lidia, está vinculado a los festejos populares, resalta la bravura de Siguiñuelo y llama a la precaución y responsabilidad al tratarse de un animal que atiende mucho.

–¿Cómo es la ganadería de la que viene Siguiñuelo?

–La ganadería es Peñajara Casta Jijona. Es una ganadería que lleva en mi poder de seis para siete años. Es una ganadería que me está ilusionando mucho, estamos llevándonos premios que nos están llevando donde creo y quiero poner la ganadería. Es joven, por mi juventud, con muchos sueños y muchas cosas que lograr.

–Seis o siete años en esta ganadería, pero Antonio Rubio lleva en el mundo taurino mucho más.

–Sí, yo soy propietario también de la ganadería Antonio Vázquez que pertenece a la Unión, de procedencia Núñez, y lleva mi familia ya desde el año 1985. Es una tradición familiar.

–Explicaba en la presentación del toro enmaromado de Benavente que se siente muy orgullos de este emblemático hierro de Casta Jijona, cuéntenos por qué.

–Sí de Casta Jijona me siento muy orgulloso puesto que después de seis años de análisis genéticos, estos análisis nos dicen que hemos recuperado un 38% de la Casta Jijona que se suponía que estaba extinguida. Esta lucha por la Casta Jijona está teniendo sus resultados y ahora ya está registrada.

–¿Qué le llevó a presentar a Siguiñuelo para la carrera del enmaromado en Benavente?

–Cuando vinieron desde Benavente a visitar la finca me he visto muchos vídeos de cómo es la fiesta de Benavente para saber acertar, porque por la distancia, no tenía la suerte de conocer de primera mano las fiestas del toro de Benavente. Seguro que, si Dios quiere, acertaremos. También ha habido una serie de exigencias por parte del Ayuntamiento y el grupo que viene a la elección del toro y de ahí hemos partido.

–¿Y cómo es Siguiñuelo? ¿Por qué cree que es el toro para este festejo?

–Siguiñuelo es un toro fuerte, un toro con mucha cara, con mucho trapío y he buscado también un toro que hable de la ganadería. Con los éxitos que está teniendo la ganadería, también en festejos populares, creo que va a dar una buena tarde.

–El encaste de Siguiñuelo no es el de un toro jijón, sino que tiene encaste Contreras.

–Nosotros tenemos por la rama de Baltasar Ibán el encaste Contreras, que es al que pertenece más el toro Siguiñuelo. Este encaste nos ha llevado a conseguir premios importantísimos en las plazas. Uno de estos premios solo lo tiene Peñajara. La única ganadería que tiene premio a la bravura y presentación de la Feria de San Isidro es Peñajara, con una salvedad, que es sin cortar ningún apéndice ningún torero. Todos los premios en el patio de arrastre de los ganaderos compañeros míos son por haber presentado una buena ganadería, en bravura y presentación, pero en todas se ha cortado una oreja.

–Un toro bravo y singular, así ha definido a Siguiñuelo.

–Lo que se ha buscado con el trabajo de estos años y lo que estaban buscando también los anteriores propietarios de Peñajara. En Peñajara perseguimos un toro diferente, un toro con personalidad, bravo, un toro singular como lo es Siguiñuelo.

–¿Cómo se está preparando Siguiñuelo para la carrera?

–Nosotros a los toros que preparamos para festejos como este de Benavente, tenemos que tener en cuenta que es un atleta forzado. Entonces, lo que hacemos con los toros es que los entrenamos. A algunos tres veces a la semana, otros dos veces y otros una vez. Digamos que el toro de Benavente es el que ahora está haciendo más ejercicio que otros.

–Antonio Rubio pone especial atención en la alimentación de los animales. ¿Cómo está evolucionando Siguiñuelo en cuanto al peso?.

–El toro que yo hago, soy un fanático de la alimentación animal, ninguno de los toros que yo hago tiene barriga. Entonces nosotros tenemos un molino propio y les damos un pienso natural, y es un pienso que muscula mucho con arreglo al ejercicio que hacen. Son toros que cogen los kilos de una manera más tranquila, pero cogen los kilos de una manera más sana. No es lo mismo estar gordo por comer cierto tipo de alimentos que otro. Es un toro que ahora mismo tiene un peso de 560 kilos y es un toro muy musculado.

–Ha indicado que no espera de Siguiñuelo una carrera rápida. Explique por qué.

–No, no lo espero. Me puede dejar mal, eso es verdad. Pero Peñajara es un toro que se queda mucho, que atiende mucho y lo normal es que no haga una carrera rápida.

–Atiende mucho por lo que habrá que tener especial precaución con el en el recorrido por Benavente.

–Sí, hay que tener mucha precaución. Cuando he visto tanta gente vinculada al toro, ante un toro con esos pesos, ese porte, esas puntas, estos toros míos que se quedan mucho, hay que ser muy precavido, y hay que tener una responsabilidad, que es lo que pido desde aquí.

–De cara al día 15 de junio, ¿tiene previsto Antonio Rubio venir en esta ocasión a Benavente?

–Voy a hacer todo lo posible. El día 11 lidio, el día 13 tengo otro evento e intentaré venir a Benavente. Hasta ahora no tenía el placer de conocer las Fiestas del Toro Enmaromado de Benavente y aprovecho para dar las gracias al Ayuntamiento y todo lo que conlleva elegir el toro. Para mí es un honor pertenecer a un festejo tan antiguo y tan bonito y, sobre todo, toda la gente que está luchando para que las tradiciones no se pierdan.