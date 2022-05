Benavente recupera la Semana Grande del Toro Enmaromado en su plenitud. Hoy se ha llevado a cabo la presentación en el Teatro Reina Sofía de Benavente de los astados que protagonizarán los festejos taurinos de este año. La concejala de Fiestas, Patricia Martín, abrió la gala con un emotivo discurso en el que explicó que “después de dos años de parón muy duros en y para nuestras vidas, Benavente y los benaventanos regresamos para recuperar nuestras Fiestas”. Parón obligado por la pandemia a la que hizo referencia sin dejar de agradecer la labor de todos aquellos trabajadores esenciales.

El momento más especial del acto fue la presentación de Siguiñuelo, el astado que recorrerá enmaromado las calles de Benavente el Día Grande de las Fiestas del Toro. “Hemos visitado innumerables ganaderías buscando la perfección y llegamos a la ganadería de Peñajara de Casta Jijona en Peraleda de la Mata, provincia de Cáceres, que nos abría sus puertas y allí pudimos conocer su historia”, explicó la concejala. “Y en Peñajara nos esperaba este espectacular astado cinqueño de pelo Negro Bragado Meano Corrido Salpicado con 580 kilos y un encaste Baltasar Iván con un característico nombre Siguiñuelo. Un astado que merece la excelencia de nuestra fiesta tras dos años sin poder celebrarla y estoy segura de que Siguiñeulo realizará una carrera que será recordada”, señaló la concejala antes de dar paso a la presentación del toro en un vídeo.

En la gala se contó con la presencia del responsable máximo de la ganadería de Peñajara, Antonio Rubio. El ganadero explicó en la presentación que se siente orgulloso del trabajo realizado por su ganadería, una ganadería joven con una trayectoria de seis años. Y se refirió a Siguiñuelo, un toro cinqueño, “que la verdad está gustando para Benavente. Me han exigido desde la organización y me han hecho vincularme a este festejo. He visto muchos vídeos de lo que hacéis y es un toro que va a cumplir con las necesidades de esta espectáculo. Proviene encaste de Contreras. Es muy bravo, que lo dice todo al principio, no creo que sea un toro que haga una carrera muy rápida pero va a ser un toro muy conflictivo”, señaló el ganadero. Pidió también que “haya mucho cuidado y que se disfrute del toro. Y espero equivocarme que sé que lo que os gusta es que haga una carrera muy rápida, pero bueno, lo más importante es que es un sitio idóneo, en que nos une el toro”.

También hubo presentación de los toritos del alba. El del sábado 18 de junio que saldrá a las 19:30 horas del toril, tras tres bombas anunciadoras, es Preferido. Proviene de la ganadería Doña Gloria García Montero-Ríos con el número 86, guarismo 9. Un astado nacido en el año 2018 y con un peso de 480 kilos.

Mientras que el miércoles será Cascarillo el Torito del Alba del que recorrerá las calles a las 10 horas de la mañana. Procede de la ganadería Ignacio López Chaves, su pelaje es castaño claro bragado corrido ojalado bocidorado.

El programa de festejos taurinos comienza el domingo 11 de junio en la Plaza de Toros de Benavente con la celebración de la Liga de Corte Puro, con unos novillos de las ganaderías José Manuel Pereira Lupi (Zezinha, Xanfrado, Caluroso y Dorado) y la Ganadería de Toropasión (Zaragatito, Timador, Estaquino y Tributario). Estos astados serán también los protagonistas de los encierros del jueves y el viernes de la Semana Grande del Toro Enmaromado.

El jueves 16, la peña no oficial No Te Embales vuelve a participar de la Fiesta del Toro Enmaromado y lo hace con su Vaca de la Sangría. Este año es Jiraldota, de la Ganadería Hermanos Boyano de paz. Será a las 20:15 horas. Y el viernes, 17, Fanfarrón será el toro del cajón de este año. Con el número 2, este astado utrero presenta un encaste Raboso procedente de la ganadería Jesús Fraguas. Y saldrá a las calles a las 20:15 horas.