La Guardia Civil investiga el lanzamiento de piedras a las lunas de varios camiones durante la madrugada cuando circulaban por la A-6, dirección Coruña, en término municipal de la localidad zamorana de La Torre del Valle.

El suceso tuvo lugar a las 3:30 horas de la madrugada, según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, en el kilómetro 275 y no ha habido que lamentar “graves consecuencias”.

La delegada de Gobierno, Virginia Barcones, ha tachado de “irresponsabilidad” estos actos y recuerda que “es un acto delictivo que puede comprometer la seguridad no solo de un camionero, sino de cualquiera que esté circulando por la carretera. No vamos a consentir que nadie ponga en riesgo la seguridad de los demás. No vamos a permitir que nadie ponga en riesgo la seguridad con actos delictivos”.

En Castilla y León han sido seis las detenciones y veinte investigaciones por “alteraciones de la normativa en vigor” relacionadas con el paro de transportistas y llevamos dos mil camiones ya escoltados en Castilla y León para que aquel que pueda trabajar pueda realizar su trabajo”.