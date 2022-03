El Partido Popular de Benavente denuncia “la pésima gestión que en materia de Personal” se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Benavente. Para fundamentar su crítica da a conocer tres sentencias que fallan a favor de tres trabajadores en las que se condena al Ayuntamiento al abono del 100% de las cantidades correspondientes al premio a la jubilación y que superan los 6.000 euros.

Las tres sentencias para los populares “dejan claro que el Ayuntamiento no puede ir en contra de sus propios actos, ya que en el año 2020 había reconocido y pagado el 50% de las cantidades a los trabajadores”. También se recoge que “no puede dejar de aplicar el artículo 28 del Convenio Colectivo, actualmente vigente, ni declarar la nulidad del mismo a través de la revisión de oficio, iniciada por el Ayuntamiento de Benavente en octubre del 2020, correspondiendo la competencia a la jurisdicción social”. Señala también el PP que “entiende el juzgado igualmente, que tampoco opera la pretendida jerarquía normativa en la que el Ayuntamiento se apoyó para no pagar las cantidades”.

Hasta el año 2020, el Ayuntamiento pagó las cantidades correspondientes a los premios a la jubilación de funcionarios y laborales. Las sentencias, explican los populares, recogen que a pesar de la existencia de los informes de Intervención, el Ayuntamiento había reconocido y abonado a estos tres trabajadores las cantidades correspondientes a los premios a la jubilación, aunque no lo hizo íntegramente, por lo que se estiman las demandas formuladas.

El pasado año el concejal del área, José Mariño dio a conocer el proceso de revisión que se estaba llevando a cabo por parte del ayuntamiento de los premios de jubilación para los laborales, una vez que el Contencioso desestimó la demanda de un policía local porque la retribución “vulnera la legalidad”. La línea seguida por el Ayuntamiento ha sido que “si en el reglamento de los funcionarios es nulo de pleno derecho vamos a ir en la misma dinámica” con relación a los laborales.