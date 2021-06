“Mi sueño es llegar a ser cantante profesional algún día, pero bueno, mientras tanto estudio la carrera de Biología”, afirma entre risas Adrián Gil, un joven benaventano que, junto a su grupo de música UnderWallace, ha lanzado su primer single musical bajo el título de “Universo”, el cual se puede escuchar en algunas de las plataformas digitales. “Se trata de una canción que yo tenía un poco medio compuesta. La rescaté un día del baúl de los recuerdos, de las viejas canciones, y decidimos lanzarla y la verdad es que estamos muy contentos” , declara Adrián, la voz y la guitarra de un grupo compuesto por cuatro integrantes.

Además de Adrián, el vallisoletano Álvaro Martínez también es voz y guitarra, mientras que Lucio de Vita, natural de Argentina, se encarga del bajo, y a la batería está el colombiano Bryan Riascos. “UnderWallace es un grupo de música que nació en la ciudad de Salamanca a fecha de noviembre de 2018. Hace tres años. Álvaro y yo nos conocíamos de la carrera de Biología porque eramos compañeros y un día surgió la idea de montar un grupo y a partir de ahí fuimos buscando gente que se quisiera unir al proyecto”, comenta Gil.

El grupo se ha ido consolidando estos años participando en los micros abiertos de la ciudad de Salamanca y en algún que otro concierto. Debido a la pandemia provocada por el coronavirus, la banda tuvo que cancelar varios conciertos en Salamanca y Valladolid y también se canceló la salida del primer EP autoproducido.

“Tenemos pensado sacar otros dos singles más y luego ya el EP completo. Las fechas aún están por confirmar pero la salida del siguiente single será en julio. El EP es autoproducido y autoeditado y hemos grabado todas las canciones desde casa en un “home studio”, mandado a masterizar algunas canciones a Argentina y otras en Salamanca”, afirma el benaventano Gil, el cual, junto a su banda, se está abriendo paso en el mundo de la música en busca de lo que considera su sueño.

“El tema de “Universo” en concreto lo compuse yo, pero tanto Álvaro como yo somos los que componemos las canciones. “Universo” nace un poco de la idea de darse cuenta de que las cosas no siempre son como queremos y a veces hay que darse cuenta de eso y poner los pies en el suelo. Aunque, bueno, también hay que permitirse soñar un poco, de vez en cuando, como nosotros que ahora soñamos con la música y con ir cada día avanzando más para conseguir nuestros sueños”, explica.

Tal y como comenta el benaventano, las influencias del grupo van desde las bandas indie rock actuales tanto del panorama español (Lori Meyers, Vetusta Morla, Sidonie) como internacional (Radiohead, Arctic Monkeys, The Kooks) así como influencias de grupos de otras épocas pasadas (David Bowie, The Cure, The Beatles).

“Ojalá algún día podamos llegar a dedicarnos a la música profesionalmente, pero mientras tanto estamos disfrutando mucho con lo que hacemos”, indica.