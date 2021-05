Los casos detectados por contagios por COVID-19 en Benavente se disparan. Los últimos datos facilitados por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León notificaban ayer al Ayuntamiento de la ciudad un total de 20 nuevos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas. Algo que ha disparado la incidencia acumulada a 252,99 casos por 100.000 habitantes.

Las reacciones no se han hecho esperar y el Ayuntamiento de Benavente quiere hacer un nuevo llamamiento a la responsabilidad de todos sus ciudadanos ante el aumento considerable de positivos, fruto de un brote cuya cepa es altamente contagiosa”, según explica la administración municipal.

Este llamamiento “a la prudencia y al sentido común” también está motivado por la finalización el pasado domingo día 9 del Estado de Alarma y las imágenes con grandes aglomeraciones de gente reunida en las calles de varias ciudades. “Unas imágenes que deseamos no se reproduzcan en nuestro territorio ante la llegada del buen tiempo en las próximas fechas”, señala en Ayuntamiento.

Incide esta administración en que “recordamos nuevamente a nuestros vecinos y visitantes que puedan acercarse a nuestra localidad, que el virus no ha desaparecido y que, pese a que el proceso de vacunación va avanzando, no debemos bajar la guardia y debemos seguir protegiéndonos y protegiendo a los que nos rodean. No haber pasado el virus hasta ahora no nos hace inmune. Hay muchas vidas en juego”, señala.

Los datos ayer situaban la incidencia acumulada a 14 días en 252,99 y a 7 días en 174,28. Con una trazabilidad del 87,50%.

En cuanto a los casos positivos registrados por zonas de salud, los datos de ayer de la Junta reflejaban en Benavente Norte un total de 98 casos positivos; en el centro de salud Benavente Sur, un total de 151; en la zona básica de salud de Santibáñez de Vidriales, un total de 13 positivos y en el caso del centro de salud de Camarzana de Tera, un total de 89.

