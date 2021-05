Juan Carlos Colinas Garrido, vendedor de la ONCE que tiene su puesto al principio de la calle de las Eras de Benavente, ha repartido 350.000 euros en premios correspondiente al número ganador en el sorteo del Cupón Diario del jueves, el número 62806. En total, han sido 10 los boletos agraciados, que cree que ha vendido a clientes habituales. Cada uno de ellos se ha llevado un buen pellizco: 35.000 euros.

Aunque algunos de sus cuatro compañeros de la ONCE en la ciudad ya había repartido premios, es la primera vez que Carlos reparte uno. “Ahora me he quitado el sambenito de gafe, de cenizo, al menos por un tiempo”, bromeaba esta mañana, poco después de empezar la jornada.

Cuando ayer por la noche descubrió que había vendido diez boletos del número ganador, no se lo podía creer. “Miré el número 200 veces”, asegura. Confiesa que de los nervios que tenía, no pudo dormir. Hasta que esta mañana a las ocho le confirmaron desde la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) que había repartido el número ganador. “Estoy muy contento”, dice, consciente de que va a ser una estupenda publicidad para seguir adelante con su trabajo. A todos los que pasaban por allí se lo comentaba. Casi no hacía falta, unos ojos sonrientes delataban que algo extraordinario había pasado.

Aunque los jueves hay mucha venta entre la gente que acude al mercadillo de ropa, justo en frente de su puesto, cree que fundamentalmente ha vendido los diez boletos entre clientes habituales. “Los tengo aquí -dice señalando a su frente-. Hay una mujer mayor y los demás son currantes. Hombres y mujeres, mitad y mitad”, comenta, aunque no quiere dar más detalles porque quiere respetar su intimidad.

Entre los premios que ha repartido la ONCE estos últimos años en Benavente, señala “los 20.000 o 35.000 euros, no recuerdo bien” que repartió otro vendedor hace 4 o 5 años y los “30.000 euros” que vendió en premios otra compañera. Desde ayer, 10 personas de la comarca son un poco más ricas y, probablemente, más felices. Y él estuvo a punto, porque desvela que a última hora de la mañana del jueves le quedaba un boleto del número que luego resultó agraciado. Si no se lo hubiesen llevado, lo habría comprado él.