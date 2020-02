Ciudadanos presenta alegaciones a la aprobación inicial del Puerta del Noroeste

El Grupo Municipal de Ciudadanos ha presentado alegaciones a la aprobación inicial del Puerta del Noroeste, una actuación que considera "un engendro" que "no se debería intentar parchear" sino "reiniciar de nuevo".

El portavoz de CS, que se queja de haber tenido oportunidad de aportar ideas, alternativas y sugerencias" porque "se ha tenido en cuenta nuestro ofrecimiento", ha planteado nueve apartados de alegación en las que reitera las críticas que ya esbozó en la sesión plenaria de la aprobación inicial y en la que avanzó la presentación de alegaciones.

C's considera el procedimiento cuestionable y la ubicación inadecuada, y expone todas las deficiencias técnicas y económicas de las que a su juicio adolece la actuación.

"Cuando no se elige el terreno adecuado ni la mejor ubicación, no se diseña la urbanización más conveniente, no se forma la participación social, no se admite la colaboración de todos los miembros de la Corporación y no se ha trabajado en la incorporación a la actividad urbanística de los propietarios del suelo, se está apostando por anular la última baza que tenía Benavente para remontar la decadencia actual", dice.

Afirma también desconocer "cuál es la peor alternativa", que este plan "igual que el anterior derroche dos legislaturas y se quede en papel mojado, no barato, por cierto, o lleguen a iniciarlo, y además de no aportar crecimiento alguno endeuden sin misericordia a este pueblo".

Tras lamentarse de que no se haya tenido en cuenta su ofrecimiento a colaborar y de tildar de "engendro" la actuación, afirma que "el tiempo dará y quitará razones, porque en este momento los que tienen la mayoría se creen que esa mayoría se las da. Cuando hayan cerrado la única puerta que le quedaba a Benavente para recuperar la senda del crecimiento y la prosperidad, no se excusen con la disculpa de que no han cooperado los restantes miembros de la Corporación, ni los propietarios de los terrenos", afirma.

El Ayuntamiento se reunió con los propietarios del suelo semanas antes de la presentación de estas alegaciones. En ese encuentro, el presidente de la Asociación de Centros de Transportes de España, Ramón Vázquez, explicó a los dueños del suelo el sistema de cooperación que impulsa este modelo. Vázquez, en las jornadas de Invest in Cities, fue muy crítico con las opiniones de Saldaña respecto al desarrollo del Puerta del Noroeste. El Ayuntamiento valoró satisfactoriamente el interés y la receptividad de los propietarios, la mayoría de San Cristóbal de Entreviñas.