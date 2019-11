Ramón Portilla abre las XII Jornadas de Naturaleza y Montaña con su "viaje de la vida"

La Casa de Cultura La Encomienda albergó ayer la presentación de las XII Jornadas de Naturaleza y Montaña que organiza un año más el Club Montañero Benaventano. Su presidente, Félix Ramos, agradeció la colaboración municipal y de empresas particulares. Para abrir estas jornadas estuvo el "viajero incansable" Ramón Portilla, quien se dirigió ayer a un concurrido aforo para hablarles de su viaje "Por las montañas del mundo". Según explicó "esta charla es un viaje por el mundo contando mis experiencias personales, en la montaña, la aventura. Hablo de libros, de sensaciones. Me interesa más el apartado humano y las sensaciones, hablo más de experiencias que del apartado meramente técnico. Es parte de mi vida, son casi cuarenta años dedicados a viajar, a escalar montañas, a hacer diferentes tipos de aventuras", explicó.

"En estos cuarenta años, que no van a ser cronológicos en mi exposición, todas las historias tienen una importancia. Intento transmitir cosas que he vivido y por qué he elegido precios que se pagan en este viaje. Es el camino que recorres".

Y añadió que "copiando a Juanjo San Sebastián, que ya estuvo el año pasado en estas jornadas, al final, es un viaje. En realidad es el viaje de la vida y en lugar de hablar de cosas más normales, hablamos de vivencias un poco al límite".

Las jornadas continúan mañana con Maria José Cardell y "Nuevas vías en altura".