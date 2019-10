UGT, CC OO y CSIF inciden en que "hay urólogos, pero no quieren venir a Zamora"

Los representantes sindicales de los empleados públicos en Zamora valoraron la ausencia del servicio de Urología en el Centro de Especialidades de Benavente desde hace seis meses. "No solo hay falta de urólogos en Zamora, hay falta de médico, de traumatóloga... Pero vamos a explicarlo bien. No es verdad que falten urólogos, lo que falta es la otra mitad. Faltan médicos que quieran venir a Zamora, eso es lo que está pasando. Con estas condiciones, cada vez menos dinero, más trabajo, más horas, más pueblos. Si en otras comunidades autónomas ponen mejores condiciones laborales la gente no se queda aquí", explicó Ángel Chapa, de CSI-Csif. Y añadió que dentro del propio Sacyl hay competencia enorme para "robarse recursos de unas provincias a otras".

Respecto a la posible aplicación de la telemedicina para este servicio consideraron que es una "mala praxis", en el tema de Urología "es difícil valorar la próstata a distancia. La telemedicina es necesaria, pero es un complemento a la asistencia médica".