Comienza el curso con emoción y lágrimas y el 90% del alumnado

Vuelta a la normalidad del curso escolar. Los centros educativos de Benavente abrieron ayer sus puertas para iniciar la actividad lectiva con los alumnos de Educación Infantil y Primaria y no faltaron los nervios y las lágrimas de los más pequeños, los reencuentros en los de más edad y la emoción de todos ellos. En este curso, a falta de conocer los datos concretos de los alumnos matriculados en los colegios de la ciudad, ocho en total, seis públicos y dos concertados, la cifra de alumnado no fluctúa demasiado con respecto a los datos del curso pasado y no llegan a alcanzar los 1.700 alumnos. Y no todos ellos han acudido a clase el primer día puesto que hay familias que aún alargan sus vacaciones veraniegas. Los cálculos sitúan en torno al 90% del alumnado los que acuden al inicio del curso escolar. Los más rezagados se irán incorporando en los próximos días o semanas, según explican.

A la emoción de los niños se suma la preocupación de los padres, de los que se estrenan en los distintos colegios por ver cómo afrontar la separación de los pequeños, y de la mayoría por los excesivos gastos que conlleva la vuelta a la actividad lectiva por la adquisición de libros y el material escolar, y en algunos casos de uniformes y ropa deportiva.

Este año el colegio de Las Eras acoge un emblemático proyecto de obras que preocupa a algunos padres por tener que "convivir" con ellas durante el curso, aunque en la actualidad están paralizadas. Con este proyecto se ampliará el espacio del centro escolar. El colegio Buenos Aires es el único centro de Infantil y Primaria con enseñanza gratuita bilingüe y bicultural; otros como Fernando II cuentan con programa experimental de francés como segundo idioma en el tercer ciclo de Primaria; mientras que El Pinar tiene francés como segundo idioma en quinto y sexto de Primaria. Por la inmersión lingüística del inglés también apuestas los centros concertados y San Isidro. Mientras que Fernando II dispone de seis rutas escolares con conexión a la comarca y con paradas en Benavente.