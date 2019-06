Ofrece y pide a la oposición "respeto, lealtad institucional y diálogo constructivo"

Foto de toda la Corporación al finalizar la sesión de investidura. Hace cuatro años no la hubo.

Foto de toda la Corporación al finalizar la sesión de investidura. Hace cuatro años no la hubo. J. A. G.

Interés General Urbana que englobe a Benavente y los 21 municipios de su alfoz con el fin de comenzar a prestar servicios locales de forma voluntaria, mancomunada y más eficiente".

Luciano Huerga también se refirió a la sanidad y, tras recordar las protestas ciudadanas en Benavente y en Valladolid y de afirmar que los gestores en la comunidad no han cumplido, se comprometió "a seguir luchando por este objetivo, a seguir defendiendo y denunciando esta situación, aunque ello me pueda suponer ataques políticos y personales". "Estoy dispuesto a asumir las represalias políticas y personales porque el objetivo final, que no es otro que la mejora de las condiciones de vida y la salud de mis convecinos, lo merecen", agregó.

Huerga pidió y ofreció a la oposición "respeto y lealtad institucional y diálogo constructivo" como "normas básicas y principios éticos, morales y de comportamiento en nuestro día a día, y más en las cuestiones de estado" dijo, y se mostró convencido de la valía de los "consensos básicos, así como del debate político asentado en la lealtad y exento de demagogia". Fue la primera vez que citó a Ortega y Gasset. "La ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia", referenció, asegurando que apostará "por un Ayuntamiento abierto, que escuche y dialogue con las diferentes opciones políticas, y que anteponga el bienestar de los ciudadanos a las discrepancias ideológicas".

También advirtió que "los benaventanos no queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a permitir seguir siendo menos" y por ello pidió el apoyo expreso de la oposición para "revertir décadas de trato injusto hacía nuestra ciudad". "Ya es hora de levantar la voz y exigir un trato adecuado en cuanto a recepción de fondos, generación de infraestructuras, prestación de servicios públicos y de calidad a las distintas instituciones públicas", apostilló.

El alcalde concluyó proponiendo un triple reto: "Trabajar con libertad, responsabilidad por el bien común y en aras al interés general" e invitó a todos a participar de "la política de la esperanza". Antes de proclamar que "la mayor de las honras que un ciudadano puede alcanzar es poner al servicio de su comunidad su compromiso y su esfuerzo", volvió a citar a Ortega: "Sólo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde".