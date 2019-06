Salvador niega el encargo de la obra de Zafra: "Era competencia de Fomento"

El exconcejal de Urbanismo con el Partido Popular a finales del año 2015, y número tres de la actual candidatura del PP, José Manuel Salvador, negó ayer ante la juez haber encargado a la constructora Exfamex la pavimentación de las calles Catalanas y Zafra dos semanas antes de las municipales de aquel año, como ha asegurado la asesoría jurídica de la constructora tras reclamar, tres años después, el pago de los trabajos al Ayuntamiento.

Salvador, que declaró tras varios aplazamientos ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benavente en calidad de investigado por la comisión de un presunto delito de prevaricación, aportó un cd con diversa documentación relativa a actas plenarias en las que el que fuera concejal de Fomento, Manuel Vega, asegura que Salvador no ostentaba la competencia de Fomento, por lo que no pudo encargar esa obra al igual que él tampoco había sido.

El popular mantuvo por lo tanto que no pudo haber encargado la pavimentación -que se realizó sin memoria, ni proyecto, ni propuesta de gasto, ni trámite alguno-, porque no era titular de la Concejalía que tenía la competencia, área que estaba delegada en Manolo Vega. A renglón seguido precisó que tampoco podía asegurar que el concejal de Fomento la encargase, porque a él no le constaba que hubiera dado esta orden.

Salvador explicó que el director de obra y técnico de Ingeniería Goa contratado para la asistencia técnica municipal, David Morán, conocía que él no había sido. El concejal del PP se preguntó primero por qué el Ayuntamiento no había preguntado a Morán, lo que hubiera evitado la denuncia y demostrado su inocencia, según explicó más tarde, y por qué aún no había sido preguntado al respecto.

El técnico de Ingeniería Goa ha sido emplazado a responder por escrito una serie de preguntas de la acusación particular y de la defensa, y ha sido también citado a declarar en calidad de testigo. Salvador confía plenamente, según indicó a este periódico, en que le exonerará de haber encargado el trabajo. Por ello afirmó tras prestar declaración que "ha quedado demostrado que no yo no he sido", que el alcalde de Benavente, Luciano Huerga "ha actuado negligentemente" al no haber consultado al director de obra, y que la empresa, Exfamex, "ha mentido y se ha columpiado".

Salvador insistió también en que los trabajos de pavimentación realizados por Exfamex coincidieron con las obras de ejecución de la rotonda de la Veguilla, glorieta entre Federico Silva y la Vía del Canal, una obra que había salido a licitación desde la Concejalía de Fomento cuya delegación tenía Manuel Vega y que tampoco era competencia de Urbanismo.

Hasta aquí la versión de José Manuel Salvador, que únicamente respondió las preguntas de su letrado y de la juez. "Por estrategia de mi abogado", se negó a responder a las preguntas del letrado del Ayuntamiento, que pidió que constase en acta su queja por la presentación de documentación previa a la declaración que desconocían tanto la juez como la acusación particular.

Con todo, el abogado municipal, realizó todas las preguntas que tenía previstas a Salvador para que constasen en acta.

Con anterioridad a la declaración de José Manuel Salvador, compareció ante la juez como testigo el alcalde Luciano Huerga que contestó a las preguntas de la defensa y de la acusación particular. Huerga relató cómo la constructora había reclamado el pago de las obras realizadas antes de las elecciones municipales de 2015 y como se había detectado que los trabajos fueron encargados y realizados sin expediente alguno.

El alcalde explicó también que, aunque las Concejalías de Urbanismo y de Obras (Fomento entonces) eran diferentes, la partida presupuestaria era indistinta de forma que pueden encargarse trabajos desde una u de otra al margen de la competencia específica porque el pago sale del mismo lugar.

La juez ha citado a declarar al director de obra en calidad de testigo y también ha pedido que se aporte la filiación de los trabajadores de la empresa constructora en relación a su conocimiento sobre quien encargo la pavimentación de la zona.