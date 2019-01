Dúo: "El PP ejecutará el Plan de Fomento esté como esté para no demorarlo más"

J. A. G.

El presidente del PP de Benavente, concejal y vicepresidente de la Diputación Provincial, Juan Dúo, aseguró ayer que el Plan de Fomento Territorial de Benavente se llevará a cabo "esté como esté" si los populares regresan a la Alcaldía tras las elecciones municipales.

Dúo, que compareció para reiterar su apoyo al plan de reindustrialización, según dijo, afirmó que el PP de Benavente "en la próxima legislatura no va a cometer el error que ha cometido IU y el PSOE de demorar el desarrollo industrial cuatro años más, y se encargará de llevarlo a cabo esté en la situación que esté".

Dúo criticó a PSOE e IU que votará en contra primero y se abstuviera después en relación a la modificación del PGOUB y a la aprobación del Plan Parcial. "El PP no va a vacilar porque Benavente no puede perder ni un minuto más con si me gusta o no me gusta, sino por la instalación de empresas del tipo que sean". El popular se preguntó qué hubiera ocurrido si el actual equipo de Gobierno hubiera desarrollado en estos cuatro años el Benavente III. "Aunque es un suponer y ficción" dijo, tal vez "empresas como Losan o Asludium estarían instaladas en Benavente", afirmó.