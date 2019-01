El edificio usará las dependencias de la planta baja para dar atención a 15 usuarios

de la Sala de junta, los despachos, el aula de memoria, los vestuarios, los baños vestuarios, el pasillo tercero, el cortaviento y la sala polivalente y la conclusión de los espacios situados en planta primera correspondientes al cuarto de instalaciones 1 y al cuarto de instalaciones 2 dejando el resto de espacios de la planta primera sin acondicionar. En la Fase 2, se contempla la finalización de todos los espacios no concluidos en la fase 1 con la consecuente apertura total del edificio con todas sus unidades operativas.

Los técnicos municipales volvieron a desestimar la petición al no haberse resuelto las prescripciones anteriores, a las que sumaron dos más; la finalización de la urbanización interior de la parcela (marcado de las plazas de aparcamiento y eliminación de resaltos existentes entre zona hormigonada y zona de jardines), y la señalización de las grandes superficies acristaladas. Además reclamó de nuevo la documentación, al no reunir la presentada las condiciones exigibles para un final de obra.

Hasta el 28 de junio de este año AFA no cumplió con estas prescripciones. El ingeniero municipal comprobó in situ que se habían resuelto las deficiencias y concluyó que al no ajustarse el edificio construido a la licencia y ser legalizable, la asociación, para poder obtener el permiso de primera ocupación debía regularizar el edificio solicitando una nueva licencia urbanística y aportando un nuevo proyecto de ejecución en el que se describieran correctamente las obras ejecutadas. Esto ocurrió el pasado el pasado 17 de diciembre.

Con el proyecto visado, los técnicos acaban de emitir, ahora sí, un informe favorable. El análisis del ingeniero explica como el proyecto inicial disponía una zona en planta baja destinada a sala de juntas, los despachos administrativos, el aula de memoria, los aseos vestuarios de los trabajadores, escaleras y otras dependencias, y en planta 1ª disponía de cuatro cuartos de instalaciones, pasillo, y archivos. "Por diversos motivos, principalmente la falta de financiación, la promotora determina no acometer el proyecto tal y como estaba previsto y decide dejar los espacios ocupados por las dependencias descritas como un todo, formando dos ocales dotacionales sin adecuar, para en el futuro distribuirlos y adecuarlos según las necesidades del Centro". Al no modificar las condiciones de edificabilidad, "el Centro de Día resulta técnica y funcionalmente susceptible de ser utilizado de forma independiente a los locales dotacionales sin adecuar", dice el informe.