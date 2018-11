La Junta de Gobierno aprueba un modificado de obra en el proyecto de la calle Herreros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benavente ha aprobado un modificado del proyecto y del contrato de obras de la calle Herreros que afectan a infraestructuras existentes, en concreto a la canalización de Iberdrola y a la red de saneamiento y drenaje. El modificado está motivado en la limitación de espacio por ubicación de canalizaciones de servicios fuera de la zona indicada por las compañías. La modificación supone un importe adicional líquido del 1,89% aunque la constructora aclara que la modificación global solicitada no representa incremento presupuestario en el año 2018, puesto que hay unidades de obra previstas y no ejecutadas que no se van a ejecutar al no ser necesarias.

La constructora ha solicitó la continuación provisional de los trabajos hasta la aprobación del modificado para no perjudicar a negocios y residencias.