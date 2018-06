El PP pide que los técnicos locales revisen el estudio del Benavente III

El Partido Popular anunció ayer que pedirá el estudio de viabilidad y de mercado redactado por la consultora Arup para el CTLB sobre el desarrollo de suelo del polígono industrial "Benavente III" presentado el miércoles en el Salón Internacional de Logística (SIL) de Barcelona, pero se apresuró a expresar dudas sobre el suministro eléctrico a la zona.

El tercer portavoz del PP, Manuel Vega, compareció en una rueda de prensa para criticar que el alcalde de Benavente Luciano Huerga presentara el documento en Barcelona y llegó a invitarle a contactar con Villabrázaro para que publicite en este tipo de eventos el polígono industrial vecino "porque es el único que en este medio tiempo nos puede sacar las castañas del horno". Llamativamente, la consultora Arup considera inviable este modelo de polígonos industriales y por ello ha considerado inviable el Benavente III tal y como estaba planificado inicialmente.

En cualquier caso, Vega no considera ni temerario ni precipitado realizar críticas o lanzar dudas sobre este estudio de mercado cuyo contenido desconoce y por contra pidió al alcalde "que no se adelante" al anunciar que lo llevará a la Mesa del Diálogo Social y lo incluirá en la agenda del plan de reindustrialización de Benavente. "A lo mejor no es viable", dijo el popular y pidió también que los técnicos municipales informen a su vez sobre el estudio redactado por la consultora Arup, una de las más prestigiadas a nivel internacional en materia de desarrollo de suelo y logística.

El argumento de Vega es que ocho meses después y fuera de plazo, Arup ha presentado un estudio de mercado y de viabilidad que propone reducir el plan parcial inicial de 170 hectáreas a un máximo de 60 con tres tipologías diferenciadas para atender la demanda real de los mercados.

Según el concejal, que criticó que el estudio no se haya presentado en Benavente antes de acudir al SIL en Barcelona por cortesía institucional (la presencia de Huerga en el Salón Internacional de Logística y las reuniones con operadores y empresarios las calificó Vega de postureo), nadie en el consejo de administración de Benavente es experto en esta materia, ni siquiera, "aunque un poco más", el presidente de Asociación de Centros de Transportes de España (ACTE), Ramón Vázquez, que actúa como asesor del Centro de Transportes. Por ello Vega insistió en que los arquitectos e ingenieros municipales deben emitir un informe sobre el trabajo realizado por la consultora Arup.

Para el PP y para Manuel Vega la duda más importante tiene que ver con el suministro eléctrico, un problema con el que ya nació el plan parcial del polígono Industrial "Benavente III" y sus 170 hectáreas iniciales. Según el popular se necesitaría una nueva línea eléctrica derivada desde León para ofrecer al menos 12 megas de potencia eléctrica lo que, dijo, elevaría los costes, pese a haberse reducido la propuesta de desarrollo inicial y promovida por el PP de 170 hectáreas, a las actuales 60 hectáreas.

El tercer portavoz del PP aseguró también "que nadie se cree" que si es necesario modificar el plan parcial el trámite consuma tan solo un año de tiempo. Primero vaticinó al menos dos años para resolver la modificación sobre el papel y terminó anunciando siete para redactar los proyectos de urbanización y reparcelación y encontrar financiación.