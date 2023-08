La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha impuesto 23 multas por un valor que rebasa los 61.300 euros a empresas agrarias, industrias y supermercados durante el tercer trimestre de 2023 por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria.

La AICA, entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha publicado las sanciones firmes, vía administrativa o judicial, por infracciones relacionadas con dicha Ley, que tiene como objetivo mejorar las relaciones entre los eslabones agroalimentarios.

La cuantía total de las multas desciende ligeramente (-1,5 %) respecto al trimestre previo y un -25,66 % respecto a las del primer trimestre del año.

En total, entre enero y septiembre de 2023 se han publicado multas por un valor superior a los 206.000 euros.

Durante el tercer trimestre, se sancionaron infracciones por incumplimiento de los plazos de pago, por no formalizar por escrito los contratos, cambios del precio que no están expresamente pactados por las partes, y por no incorporar en el contrato el precio recogido según la norma.

La multa más cuantiosa es para la empresa Vins Font a la que se sanciona con 5.740 euros por incumplimiento de los plazos de pago.

La segunda mayor es para Olis Bargalló, con 3.977 euros de sanción también por incumplir plazos de pago.

En tercera posición se encuentra la multa a Frutos Secos Medina por valor de 3.600 euros al no formalizar por escrito los contratos alimentarios.

El resto son 10 sanciones de 3.001 euros y otras 10 por valor de 1.800 euros por algunos de los incumplimientos referidos.

Además, las compañías Aceites Baos, Frutas Severa, Frutos Secos Medina, Ibérica de Patatas Selectas e Import-export Candaya Frutas han sido sancionadas con dos multas por infracciones distintas.

Más de 14 millones

Con estos últimos datos aportados por la AICA, las sanciones por incumplir la ley de la cadena alimentaria suman ya 14,3 millones desde 2013, más del 60 % para la distribución comercial minorista.

El 19,2 % del importe lo sumaron los operadores de la distribución mayorista, el 19 % la industria alimentaria y el 0,6 % a los productores.

La publicidad de las resoluciones sancionadoras en materia de contratación alimentaria se hace en virtud del artículo 24 bis de dicha norma.