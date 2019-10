Para COAG el sacrificio de vacas de Almaraz "es la ruta a seguir"

El sacrifico de las 350 vacas que explota el Ayuntamiento de Almaraz es otra cuestión que estuvo presente. "Es el camino que hay que llevar para la erradicación de la tuberculosis. No hay que bajar la guardia. La sanidad es el mejor pasaporte para la exportación de ganado, tanto en vivo como en canal" manifestó el representante de COAG Lorenzo Rivera. "El sector vacuno de carne añadió, tiene buenos precios debido a la exportación, y si se cierra el camino tendremos un problema económico fuerte porque la comunidad de Castilla y León exporta mucho canal y animal vivo, a países árabes fundamentalmente".

Indicó el representante de COAG que el lunes se reúne en Valladolid una mesa que se ha creado, a nivel regional para flexibilizar las normas del decreto para la lucha contra las enfermedades. Puso de manifiesto que "en Zamora tenemos una prevalencia del 0,17% y estamos a un paso de obtener la calificación de oficialmente indemne a la brucelosis".

"La COAG apoyará si no es el camino de flexibilidad en este tipo de trabajo. La COAG no estará por ello, queremos que se consiga la calificación de oficialmente indemne de toda la comunidad" recalcó.

Lorenzo subrayó que "Zamora cuenta con una extensión muy enorme para que crezca el aprovechamiento de ganado en extensivo", pero reparó en que "tiene un problema de tuberculosis y brucelosis porque, en muchos de ellos, el contagio es a través de la fauna silvestre, y no ayudan nada las sentencias del Tribunal Superior de Justicia a que el extensivo crezca, sea puesto en marcha por ayuntamientos o particulares. La fauna prolifera y si no se puede abatir transmiten enfermedades. Son lo extensivos los que está en peligro, no la fauna.

También destacó el compromiso de la Junta para mantener los puestos de administrativo en la Unidad Veterinaria de Fuentesaúco.

Calificó de "grave" la situación de los daños de la fauna en la agricultora "porque Agroseguro, si tienes tres siniestros , no te hacen seguro y ¿quién paga los daños?. De ahí que si el TSJ no autoriza la caza resultará imposible dentro de unos años la siembra de maíz en el entorno de La Culebra".