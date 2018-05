El Ayuntamiento ve "desproporcionada" la reacción del Obispado en torno al Corpus

El Ayuntamiento de Zamora ha contestado al Obispado en la polémica que envuelve a ambas instituciones en torno al Corpus Christi. Si el pasado lunes era la Diócesis la que pedía a los zamoranos católicos "que tomen nota" sobre la postura de no ceder la Plaza Mayor para la celebración el evento, ayer fue el Consistorio quien respondió que "los zamoranos tomarán nota de lo que tengan que tomar", pero adscribiéndose a más ámbitos que al religioso. La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, aseguró que la postura municipal "no va a cambiar" y que el domingo 3 de mayo se celebrará en la Plaza Mayor la Feria del Libro como estaba previsto. Insistió además en que ha habido alternativas, pero que desde la Vicaría se han declinado todas las propuestas.

María Eugenia Cabezas ha preferido no entrar al trapo de la carta remitida por el Obispado de Zamora a este diario en la que se indicaba que no existiría procesión del Corpus Christi al no ceder el Ayuntamiento la Plaza Mayor para el evento. Pese a ello, la titular de Cultura sí que ha indicado que la reacción eclesiástica le ha parecido en cierto punto desmesurada. "No tenemos nada más que opinar sobre este asunto. Reiteramos nuestra postura y ese día se celebrará la Feria del Libro en la Plaza Mayor porque así estaba previsto", ha señalado. "La reacción del Obispado nos parece un poco desproporcionada, pero al final los zamoranos tomarán nota de lo que tengan que tomar", ha indicado la representante municipal.

En la Casa de las Panaderas achacan esta situación al baile de fechas cada año para la celebración del Corpus Christi. "Todos sabemos año tras año cuándo cae la Semana Santa, pese a que cambia. En el caso del Corpus Christi, no lo sabíamos y por eso le dijimos que sí a los libreros cuando nos pidieron el espacio", ha apuntado. "Al final, los libreros estaban antes y los espacios públicos se ceden un poco en función de quién lo solicite primero. Además de que siempre se le da prioridad a actividades organizadas por el propio Ayuntamiento que a otras ajenas", ha expresado.

La comitiva del Corpus Christi, por lo tanto, parece que no visitará la Plaza Mayor durante la celebración de este año 2018. "Hemos hablado con el vicario y les hemos propuesto diferentes alternativas, pero las han rechazado todas. Creo que si no les hubiéramos ofrecido nada sí que podrían estar ofendidos, pero siendo de esta manera... Su reacción ha sido un poco desproporcionada", ha opinado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas.