Carteles de campanillas

No estará Morante, pero sobrará torería en la feria de San Pedro. No echará en falta la afición al de la Puebla, que finalmente no hará el paseíllo en el ciclo. Pero está acartelada una terna de lujo. Difícil de superar: "El Juli", Talavante y Roca Rey. Será el día grande de las fiestas. Y para el día 1 de julio, el empresario Carlos Zúñiga (hijo) ha programado una corrida de rejones, que encabezará Diego Ventura, un lujo también.

Dos corridas, una de toros y otra de rejones, compondrán el ciclo. Zúñiga lo prometió y ha cumplido: serán carteles de figuras y así es, al menos las cuatro que se conocen. Hay hermetismo sobre quien acompañarán a Ventura, pero está claro, serán de arriba del escalafón.

Algunos aficionados zamoranos siguen echando en falta la presencia del torero de la tierra, Alberto Durán, pero difícil lo tiene el de Villamor de los Escuderos que lleva mucho tiempo sin estar "acartelado".

La ganadería de El Pilar también, en principio, es una garantía de bravura y de que la corrida va a embestir. Los responsables del hierro quieren empujar la marca y están haciendo las cosas despacio para que salgan bien.

Julián López "El Juli" ha empezado la temporada de manera espectacular. Torero que sabe lo que quiere, hecho a base de triunfos y de esfuerzo, logró en la última Feria de Abril de Sevilla uno de los mayores hitos de su vida taurina. Cortó cuatro orejas y salió por la Puerta del Príncipe tras indultar a "Orgullito" de Garcigrande. Está en lo mejor de su carrera y es capaz de hacer embestir a cualquier toro. Sabiduría le sobra, técnica también y, además, tiene la llave del arte. Si a eso unimos que mantiene las ganas intactas, hacen de él un máximo aspirante a torero de época.

Ha estado en Zamora en varias ocasiones y siempre ha dado la cara. Sabe que aquí no se va a encontrar con "peladillas" y aún así ha aceptado estar en San Pedro. Máxima figura del toreo, joven todavía, pero sabio por tantas cosas.

Talavante es el torero eterno porque parecía que iba a serlo solo de unos años y ha roto con todas las cábalas. El extremeño va a más porque sabe lo que quiere, difícil habilidad en tiempos de confusión. Es un torero con cabeza y hasta resulta chocante que teniéndola tan amueblada sea capaz de jugarse los muslos una tarde sí y otra también.

Estuvo en Zamora en 2016, coincidiendo en el cartel con Perera y Morante. No pudo triunfar por falta de enemigos, aunque dejó detalles en el aire difíciles de olvidar. El año pasado también estuvo anunciado en la feria y finalmente se cayó por "un traumatismo en la mano derecha". Fue sustituido por Sebastián Castella. Este año quiere desquitarse y triunfar de una vez en el coso zamorano.

Lo mismo le ocurre al peruano Roca Rey. Torero de expectación, que nació con el aura de triunfador, un privilegiado marcado por el arte y el marchamo de las figuras. El año pasado no pudo estar en Zamora por la grave cogida que sufrió en Badajoz, pero este año sí.

Esta acartelado dos tardes en San Isidro y ya están agotadas las entradas. Todo el mundo quiere verle y retener esas imágenes que deja en cada plaza, de matador arrogante, capaz de retar al arte y torear al destino. Es un torero con sello singular, no hay etiquetas. Cuando sale a la plaza, todo es posible y el espectador sufre y disfruta a partes iguales ante un diestro que hace lo que nadie: engañar al toro y a los ojos del espectador. Es también un torero para la historia al que solo hace falta que pase el tiempo para domeñar el terremoto que lleva dentro.

La afición sí que tiene un deseo, que se vuelva a repetir lo del año pasado, que un torero (entonces Castella) indulte a un toro (entonces "Gironero" del Puerto de San Lorenzo).

Manolo Molés presentará el sábado el acto para dar a conocer el ciclo

El periodista taurino Manolo Molés será el encargado de dirigir el acto de presentación de los carteles de la feria (dos corridas) que se llevará a cabo en la Sala de la Encarnación (Plaza de Viriato), a partir de las doce y media de la mañana del próximo sábado. El acto servirá de homenaje a Andrés Vázquez, el mejor torero zamorano de la historia, que también intervendrá en el acto, lo mismo que el empresario de la plaza de Zamora, Carlos Zúñiga (hijo).