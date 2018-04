"Amigos de Lobo", en contra de que el Consultivo acoja la obra del artista

"Amigos de Baltasar Lobo" ha salido al paso de las declaraciones del gerente de Zamora 10 en las que se abre la puerta a que el edificio del Consejo Consultivo acoja parte de la obra del artista zamorano. La asociación asegura no estar de acuerdo con este planteamiento "porque eso no resuelve un proyecto definitivo para esta colección y porque, además, las obras de Lobo no pueden ser tratadas como un mero objeto ornamental del edificio". El colectivo se refiere a Zamora 10 y apunta que "tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien en esta ocasión", por lo que pide "poner todas las cartas sobre la mesa y trabajar juntos para hacer un buen proyecto de Centro de Arte Contemporáneo Baltasar Lobo".

Francisco Prieto, gerente de Zamora 10, asegura que coinciden en el fondo de la cuestión -la construcción de un centro de arte- pero considera que, hoy por hoy, esa opción "es inviable". "Queremos ser prácticos. No podemos pedir quince millones para levantar un centro de arte porque es casi imposible. Nosotros", añade Prieto, "no perdemos ese objetivo, pero entendemos que hoy por hoy esta es la mejor solución", estudiada por el grupo de trabajo de Zamora 10 y ya presentada al Ayuntamiento de Zamora y al Consejo Consultivo con "buena respuesta" por parte de ambos organismos. La idea de Zamora 10 es que la obra se reparta entre el Ayuntamiento Viejo y el edificio del Consultivo.

Amigos de Baltasar Lobo y Zamora 10 sí coinciden en que la situación actual de la obra del artista "no debe prolongarse". Sin embargo, la asociación cultural se muestra más ambiciosa. "Debemos convencer a las instituciones del interés y de la rentabilidad económica y cultural del legado" de Lobo y que "todos nos sentamos orgullosos de poder saldar una deuda moral con Baltasar Lobo y con la ciudad de Zamora".