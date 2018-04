La Banda de Música ofrece dos recitales en el Principal

La Banda de Música de Zamora ofreció ayer dos conciertos en el Teatro Principal. Por la mañana los integrantes del colectivo y alumnos de música y movimiento de la escuela municipal deleitaron a niños y mayores con un nuevo pase de la XII edición de los conciertos, con la propuesta "Los viajes de Gulliver"; mientras que por la tarde los músicos realizaron el concierto de primavera en el que interpretaron piezas como "The witch and the saint", "Pacis valley" o "Disney Spectacular".