Zamora y Tras os Montes se asocian ante Europa como eje turístico del noroeste

Las regiones de Zamora y Tras os Montes trabajan mano a mano para conformar una oferta turística única que capte el interés de Europa. La empresa no es fácil, dado que la Unión no se inmiscuye en asuntos de turismo. No obstante, tanto la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero (AIMRD) como el Eixo Atlántico consideran que esta es la única manera de luchar contra el potencial que el Mediterráneo demuestra en la península. El éxito de esta iniciativa pasa por reforzar cuatro ejes principales: el turismo de naturaleza, el enoturismo, el turismo de patrimonio y el turismo de aguas termales. Para ello, el Noroeste y Portugal necesitan de la ayuda de los fondos de cooperación de cara a rehabilitar este tipo de patrimonio. Bajo el concepto "Dos países, un destino", lo que buscan estos socios es que el turista recorra y visite la frontera; es decir, que no se limite solo a cruzarla.

Las principales asociaciones que coordinan las políticas de desarrollo transfronterizo en el eje del Noroeste de España con Portugal se reunieron ayer en Zamora, junto con otras siete regiones transfronterizas europeas, para abordar el proyecto EPICAH financiado por INTERREG y cuyo fin último es la integración de proyectos de turismo en los programas de cooperación 2021-2027. Liderados por la AIMRD y por el Eixo Atlántico, la jornada de ayer se interesó por acciones estratégicas para la mejora de la gestión del patrimonio cultural y natural transfronterizo. Aunque el proyecto tiene sus complicaciones, como indicó Xoan Vázquez Mao, secretario general del Eixo. "El turismo, pese a ser uno de los grandes motores económicos de Europa, no cuenta con una política europea definida ni con un instrumento que la financie", expuso.

Y aún hay más. En materia de recuperación del patrimonio, la Unión Europea se escuda en la Unesco y sus denominaciones de Patrimonio de la Humanidad para eludir cualquier tipo de apoyo, algo que estas organizaciones reclaman que se modifique. "El turismo tiene que basarse principalmente en la cooperación y lo que nosotros necesitamos son herramientas para conseguir proteger el patrimonio. Lo que está ocurriendo es que, pese a que los presupuestos ni crecen ni disminuyen, las políticas de protección patrimonial se siguen quedando fuera de este tipo de planes", aseguró el representante del Eixo Atlántico.

El eje Zamora-Toro-Tras os Montes podría, a juicio de estos expertos, generar un tipo de turismo de unos cuatro días que podría comenzar a competir con el corredor Mediterráneo. Un turismo pasado en el patrimonio, la naturaleza y el enoturismo que llevaría al visitante a recorrer toda la región transfronteriza. "Es importante desarrollar este tipo de proyectos porque fácilmente un visitante puede estar un día y medio en Zamora, después visitar Toro, acudir a los parques naturales de la frontera y adentrarse en zonas como Miranda do Douro y Braganza", comentó Vázquez Mao. Un objetivo que aún está en fase de preparación para ese programa europeo de cooperación 2021-2027.